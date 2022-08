Spis treści: 01 Jaki wpływ ma kofeina na zakupy?

02 Czy kofeina ma wpływ również na zakupy w internecie?

03 Chcesz zaoszczędzić? Nie pij kawy przed zakupami

Jaki wpływ ma kofeina na zakupy?

Aby sprawdzić wpływ działania napojów kofeinowych na zakupy, naukowcy postanowili ustawić ekspresy do kawy przy wejściach do sieci detalicznej i sklepu z artykułami gospodarstwa domowego we Francji oraz do domu towarowego w Hiszpanii. Na powitanie 300 kupujących otrzymało bezpłatny napój zawierający 100 mg kofeiny, pozostali zaś kawę bezkofeinową lub wodę. Kiedy konsumenci wychodzili ze sklepów, pokazali swoje rachunki. To co zaobserwowano zdziwiło wszystkich. Badacze odkryli, że osoby pobudzone kofeiną kupowały znacznie większą liczbę produktów i wydawały dużo więcej pieniędzy.

Autor badania, prof. Dipayan Biswas wyjaśnił, że kofeina znana jako środek pobudzający, uwalnia dopaminę w mózgu, wpływającą mobilizująco na umysł i ciało. To z kolei zwiększa impulsywność a jednocześnie zmniejsza samokontrolę. Spożycie kofeiny prowadzi więc do nieprzemyślanych zakupów, nabywania rzeczy pod wpływem emocji.

Naukowcy odkryli również jedną zaskakującą rzecz. Kofeina wpływa też na rodzaj kupowanych przedmiotów - osoby pijące kawę podczas przeprowadzanego doświadczenia, kupowały więcej artykułów nieistotnych, niż pozostali (np. świece zapachowe). Jak się okazało różnica między obiema grupami była minimalna, jeśli chodzi o zakupy codziennego użytku (np. przybory kuchenne).

Zdjęcie Przed robieniem zakupów - również tych online, lepiej powstrzymać się od picia napojów kofeinowych / 123RF/PICSEL

Czy kofeina ma wpływ również na zakupy w internecie?

Naukowcy z Florydy postanowili zorganizować także podobny eksperyment w laboratorium, dotyczący zakupów online. Wśród 200 uczniów szkół biznesu, najpierw połowa wypiła kawę, a pozostałe 100 osób napój bez kofeiny. Następnie mieli wybrać produkty, które kupiliby rzeczy z listy 66 produktów. Pobudzeni kofeiną wybierali więcej przedmiotów uważanych za zakupy impulsywne np. masażer, podczas gdy inni zdecydowaliby się na zakup artykułów bardziej praktycznych, chociażby notatnika.

Chcesz zaoszczędzić? Nie pij kawy przed zakupami

Badaczom nasunął się jeden ważny wniosek - kofeina nie szkodzi, ale trzeba spożywać ją z umiarem. Racjonalne picie kawy może przynieść korzyści zdrowotne, jednak warto mieć na uwadze porę dnia, w której sięgamy po kofeinę. Konsumenci próbujący kontrolować impulsywne wydatki, chcący zaoszczędzić, powinni unikać spożywania napojów kofeinowych przed wybraniem się na zakupy.

