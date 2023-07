Spis treści: 01 Czy godzina, o której idziemy spać, ma znaczenie?

Czy godzina, o której idziemy spać, ma znaczenie?

Zdrowy sen jest niezwykle ważny dla naszego organizmu. Nasze ciało ma wówczas czas na regenerację, a mózg może zapamiętać i przetworzyć wszystko, co wydarzyło się danego dnia. Eksperci wskazują jednak, że pora kładzenia się do łóżka i zasypiania ma ogromny związek z naszą osobowością.

Jaki jest chronotyp? Cztery typy ludzi i ich snu

Chronotyp jest rodzajem wewnętrznego, biologicznego zegara, który wyznacza nam dobowy rytm. U każdego pracuje on inaczej, regulując nasze czynności i zachowania. Specjaliści od snu uważają, że właśnie na jego podstawie można wyróżnić cztery typy osób.

Zdjęcie Czy godzina o której idziemy spać ma znaczenie? Mówi dużo o naszej osobowości / 123RF/PICSEL

Podczas gdy jednym wstawanie o godzinie 6 nie sprawia żadnego problemu, inni korzystają z nocnego życia, przesypiając kolejno całe poranki. Niektórzy łączą w sobie obie te cechy. Z tego względu dotychczasowy podział oparty był na trzech chronotypach:

ranne ptaszki lub inaczej skowronki — przedstawiciele chronotypu porannego ,

— przedstawiciele , nocne marki lub inaczej sowy — przedstawiciele chronotypu wieczornego ,

— przedstawiciele , chronotyp niezróżnicowany.

Zagadnienie to postanowił rozwinąć psycholog snu Michael Breus. Doprecyzował podział chronotypu, podkreślając, że wpływa on nie tylko na porę chodzenia spać i długość snu, ale również na, to kiedy jesteśmy najbardziej aktywni fizycznie i intelektualnie. Podzielił ludzi na: delfiny, lwy, niedźwiedzie i wilki, określając dla każdego z tych typów optymalny plan dnia. Stosując się do niego, można zaoszczędzić sporo energii.

Czuwający delfin. Tak powinien wyglądać jego plan dnia

Delfin jest chronotypem, którego przedstawiciele funkcjonują w trybie czuwania. Nie potrzebują zbyt wiele snu, a niekiedy mogą nawet cierpieć z powodu bezsenności. Cechuje je wysoki iloraz inteligencji i neurotyzm. Naukowcy twierdzą, że ten rodzaj chronotypu dotyczy jedynie co dziesiątej osoby.

Specjaliści zalecają, aby delfiny wstawały o 6:30 rano, godzinę później zjadły śniadanie, a około 9:30 wypiły kawę. Godziny od 10 do 12 to odpowiedni czas na kreatywną pracę. Godzina 12 powinna wyznaczyć porę lunchu, a pomiędzy godziną 13 a 16 delfin, w celu odpoczynku, powinien wybrać się na spacer.

Delfinom najlepiej pracuje się nad trudnymi zadaniami dopiero późnym popołudniem. Po godzinie 18 powinny przeznaczyć kilka chwil dla siebie, skupiając się na przykład na medytacji, a o godzinie 20 zjeść kolację. Osoby o tym typie powinny zasnąć około 23:30.

Ambitny i optymistyczny Lew. Szybko się męczy

Lew jest chronotypem, który cechuje tendencja do wczesnego i bezproblemowego wstawania. Nie potrzebuje dużej ilości snu, a jego cechą charakterystyczną jest ambicja i optymizm. Lew wstaje rano mocno pobudzony, jednak wieczorem jest bardzo mocno zmęczony.

Zdjęcie Wilk to chronotyp, który odnosi się do ludzi, którzy nad ranem mają problemy z szybkim opuszczeniem łóżka / 123RF/PICSEL

Eksperci twierdzą, że lwy powinny rozpoczynać swój dzień o 5:30, a kolejną godzinę powinno zająć im intensywne planowanie dnia. Między godziną 9 a 11 powinny zrobić sobie przerwę na kilka łyków kawy. Godziny między 10 a 12 są najlepszym czasem na spotkania. Kreatywne zadania lew wykonuje najlepiej w godzinach od 13 do 17. Kolację powinien zjeść jeszcze przed godziną 19, a zasnąć około 22.

Nocny łowca wilk. O której godzinie najlepiej iść spać?

Wilk to chronotyp, który odnosi się do tych osób, które działają na najwyższych obrotach wieczorem i w nocy, a nad ranem mają problemy z szybkim opuszczeniem łóżka. Nie potrzebują dużej ilości snu, ale bardzo trudno je dobudzić. To typowi ekstrawertycy i mistrzowie kreatywności.

Wilki powinny tuż po przebudzeniu przez chwilę poćwiczyć, a około 11 zająć się pracą. Zaleca się, aby zjadły obiad około 13, a po godzinie 16 omówiły ważne, zawodowe sprawy. O 20 powinny zjeść kolejny posiłek. Warto, aby zasnęły około 23.

Uwielbia zabawę i dużo snu. Tym typem jest większość z nas

Według Michaela Breusa niemal połowa społeczeństwa jest typem niedźwiedzia. Te kochają sen i w naturalny sposób dostosowują się do obecności i natężenia światła słonecznego. Mogą spać i działać o różnych porach, jednak największą produktywność wykazują w godzinach późnoporannych i wczesnopopołudniowych.

Przedstawiciele tego chronotypu są otwarci na innych i lubią dobrą zabawę. Zdarza się, że potrzebują osiem godzin nieprzerwanego snu. Zaleca się, aby budziły się około 7, a między godziną 10 a 12 skupiły się na trudnych zadaniach. Przed lunchem powinny wybrać się na spacer. Po godzinie 20 niedźwiedziom najłatwiej rozwiązuje się kreatywne zadania. Na odpoczynek powinny postawić po godzinie 22.

