Podobno tylko 1 proc. ludzi potrafi znaleźć tu mysz w 15 sekund. Uda ci się?

Psychoanaliza wykorzystuje złudzenia optyczne do zbadania, jak ludzie postrzegają świat. Psychologowie posługują się złudzeniami fizycznymi, fizjologicznymi i poznawczymi. Złudzenie optyczne to zmieniający kształt obraz obiektu lub osoby, który stawia nasz mózg przez sporym wyzwaniem rozpoznania, co jest na tym obrazie ukryte.

Ludzki mózg może postrzegać przedmioty lub obrazy inaczej, w zależności, jak zostaną mu przedstawione i też w zależności od tego, do jakiej osoby należy.

Czy na poniższym obrazku potrafisz znaleźć mysz, która ukradła ciasteczko?

To złudzenie optyczne pokazuje kuchnię z naczyniami i urządzeniami. Ciasteczka i owoce są przechowywane na płycie kuchennej. Czy w kuchni jest mysz? Tylko 1% może znaleźć mysz na tym obrazie. Ta wizualna iluzja testuje twoje IQ, naszą spostrzegawczość i refleks. Czy 15 sekund na znalezienie myszy to za mało?

Ustaw stoper i spróbuj ją odnaleźć.

Zdjęcie Gdzie jest mysz? / materiały prasowe

Mysz jest schowana w szafce z talerzami. Czy 15 sekund wystarczyło ci, żeby ją znaleźć?

Masz ochotę na więcej? Spróbuj zmierzyć się z jeszcze jedną iluzją!

Ukryta w gąszczu monochromatycznych kropek twarz gwiazdy - to jedna z najnowszych iluzji optycznych, które zachwycają internautów na całym świecie. Ale tylko 1 proc. osób potrafi dostrzec i zidentyfikować twarz. Jesteś w tej grupie?

Zdjęcie Czy widzisz tu twarz? / materiały prasowe

Jak działa ta iluzja? Doktor Gustav Kuhn, psycholog i ekspert od ludzkiej percepcji na Goldsmiths University w Londynie, wyjaśnia, że wizualna łamigłówka jest wynikiem tego, jak nasze mózgi przetwarzają informacje. - Nasze oczy kodują ogromne ilości chaotycznych informacji sensorycznych, a nasz mózg używa sprytnych sztuczek, aby ujednoznacznić te informacje i spróbować zrozumieć, na co patrzymy - wyjaśnia psycholog. - To, co widzisz, to wyniki ogromnych ilości obliczeń neuronowych, zmieszanych z odrobiną domysłów.

