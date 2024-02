Spis treści: 01 Jaka waloryzacja emerytur w marcu 2024? Oto co czeka emerytów

02 Jakie dodatki dla emerytów w 2024? Oto co się zmieni

03 Waloryzacja emerytur 2024. Co się zmieni?

Jaka waloryzacja emerytur w marcu 2024? Oto co czeka emerytów

Marcowa, coroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych oznacza spore zmiany dla emerytów. Jak się okazuje, w tym roku wyjątkowo pomyślne. 1 marca emerytury i renty podniesione zostaną o 12,12 proc. - wynika z komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To oznacza, że kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł. To jednak dopiero początek dobrych wiadomości.

Wyższe będą również wysokości tzw. trzynastek i czternastek. Te pierwsze trafią do seniorów już w kwietniu. Emeryci mogą spodziewać się przelewów w wysokości 1780,96 zł. Na kwotę maksymalnie 2,2 tys. zł netto opiewać będą zaś, wypłacane w drugiej połowie roku, czternastki. Te, w pełnej wysokości, przysługiwać będą emerytom otrzymującym świadczenie w wysokości do 2,9 tys. zł brutto miesięcznie. Przelewy dla tych seniorów, którzy otrzymują wyższe emerytury, będą pomniejszane zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Reklama

Waloryzacja świadczeń oznacza też zmiany w wysokościach różnych dodatków. Na które emeryci mogą zacierać już ręce?

Zobacz również: "Pracowałam zaledwie pięć lat. Czy mogę liczyć na świadczenie?". ZUS mówi jasno

Jakie dodatki dla emerytów w 2024? Oto co się zmieni

Marcowa waloryzacja wpłynie również przede wszystkim na wysokość dodatku pielęgnacyjnego. Ten, będący comiesięcznym świadczeniem wypłacanym łącznie z emeryturą lub rentą, z urzędu trafia do osób, które ukończyły 75. rok życia. Starać mogą się o niego również nieco młodsi emeryci. Wówczas muszą jednak zostać uznane przez lekarza orzecznika z ZUS za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

Ile będzie wynosić dodatek pielęgnacyjny w 2024? Jego kwota, wynosząca obecnie 294,38 zł, wraz z marcową waloryzacją wzrośnie do 330,70 zł.

Zobacz również: Dodatki do emerytur 2024. Kto może z nich skorzystać?

Zdjęcie Jaka waloryzacja emerytur w marcu 2024? Oto co czeka emerytów / vivoo / 123RF/PICSEL

Waloryzacja emerytur 2024. Co się zmieni?

Serwis money.pl donosi, iż od marca wzrośnie także kwota graniczna świadczenia uzupełniającego. Od pierwszego dnia tego miesiąca wynosić będzie dokładnie 2419,33 zł. Wyższe będzie też świadczenie honorowe dla stulatków. Od 1 marca opiewać będzie na kwotę 6246,13 zł.

Z 553,30 zł do 620,36 zł wzrośnie też dodatek dla sieroty zupełnej. Wyższy, bo opiewający na kwotę 330,07 zł będzie również dodatek za tajne nauczanie i dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji. Ten ostatni z 441,59 zł wzrośnie do 495,11 zł. Ryczałt energetyczny wzrośnie zaś z 255,17 zł do 299,82 zł.

Zobacz również: Najwyższa i najniższa emerytura w Polsce. Przepaść między nimi jest rażąca