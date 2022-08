Napoje energetyczne nie bez powodu znajdują się na liście napojów, których absolutnie nie powinniśmy spożywać na pusty żołądek. Niestety, niektóre z nawyków żywieniowych są już w nas tak zakorzenione, że nie zwracamy uwagi na to, czy są również dobre dla naszego zdrowia.

Współczesny tryb i tempo życia sprawiają, że chcemy być w formie przez cały dzień. Dlatego zdarza się, że sięgamy po energetyki. Myślimy, że wypicie takiego napoju załatwi sprawę, a my jakoś przetrwamy dzień. Nieco gorzej, gdy zdecydujemy się spożyć taki napój na pusty żołądek. Przekonała się o tym niedawno Żaneta.

Wypiła energetyk na pusty żołądek. Prawie zemdlała na zakupach

- Byłam zmęczona i niewyspana. Nie chciało mi się jeść, a że nie chciałam iść spać w ciągu dnia, uznałam, że sięgnę po energetyk. Wypiłam go na pusty żołądek i wyszłam z domu bez śniadania. Razem z moim chłopakiem poszliśmy do galerii handlowej, bo chcieliśmy coś kupić przed naszym wyjazdem na wakacje - opowiada Żaneta.

Później było już tylko coraz gorzej. - Myślałam, że tam zemdleję. Chciało mi się bardzo pić, kręciło mi się w głowie. Szukałam tylko miejsca, w którym mogłabym usiąść. Zawroty głowy nie ustawały, bardzo bolał mnie brzuch. Po czasie zachciało mi się bardzo spać. Do tego nie chciało mi się jeść, miałam wręcz jadłowstręt! Zmusiłam się jednak do tego, by coś przekąsić. I wtedy poczułam ulgę.

Energetyk zamiast śniadania? Lepiej tego nie rób!

Napój energetyzujący zamiast śniadania z pewnością nie jest najlepszym pomysłem. Tego typu napoje w swoim składzie mają przede wszystkim cukier i kofeinę. Oprócz tego większość tego typu napojów zawiera zaawansowane technologicznie składniki, które również mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia. Co więcej, taka dawka kofeiny na pusty żołądek może nawet doprowadzić do odwodnienia.

Energetyk na pusty żołądek? To może źle się skończyć

Jedna filiżanka kawy zawiera od 125 do 150 miligramów kofeiny. Dla porównania, puszka napoju energetyzującego to już 280 jej miligramów! Dlatego warto pamiętać, że dzienna dawka kofeiny powinna być ograniczona do 200 - 300 miligramów. Szczególnie ostrożne powinny być w tym przypadku osoby z chorobami serca lub mające problemy z nadciśnieniem.

Picie energetyków na pusty żołądek może wywołać:

rozstrój żołądka,

kołatanie serca,

nerwowość,

niepokój,

nudności,

bóle brzucha.

Napoje energetyzujące to nie jedyne napoje, których nie powinniśmy pić na pusty żołądek. Na liście znajdują się również:

kawa - picie kawy na pusty żołądek może doprowadzić do nadmiernego zakwaszenia. Jeśli pijemy go na czczo, kwasy mogą doprowadzić do uszkodzenia śluzówki żołądka, powodować niestrawność i zgagę,

- picie kawy na pusty żołądek może doprowadzić do nadmiernego zakwaszenia. Jeśli pijemy go na czczo, kwasy mogą doprowadzić do uszkodzenia śluzówki żołądka, powodować niestrawność i zgagę, herbata - poranna herbata jak najbardziej tak, ale nie na czczo. Jedna filiżanka pomaga w oczyszczeniu jelit i żołądka, ale spożywanie jej na czczo może spowodować dolegliwości ze strony żołądka i jelit. Powód? Współcześnie, wieczorne przejadanie się jest częstą praktyką, co zwiększa obciążenie żołądka do godzin porannych, a brak równowagi kwaśnych i zasadowych substancji w żołądku może doprowadzić do uszkodzenia błony śluzowej,

- poranna herbata jak najbardziej tak, ale nie na czczo. Jedna filiżanka pomaga w oczyszczeniu jelit i żołądka, ale spożywanie jej na czczo może spowodować dolegliwości ze strony żołądka i jelit. Powód? Współcześnie, wieczorne przejadanie się jest częstą praktyką, co zwiększa obciążenie żołądka do godzin porannych, a brak równowagi kwaśnych i zasadowych substancji w żołądku może doprowadzić do uszkodzenia błony śluzowej, mrożone napoje - ich picie na pusty żołądek może doprowadzić do uszkodzenia błony śluzowej i spowolnić procesy trawienia w trakcie dnia,

- ich picie na pusty żołądek może doprowadzić do uszkodzenia błony śluzowej i spowolnić procesy trawienia w trakcie dnia, mleko, napój sojowy i jogurty - wymienione napoje zawierają solidną dawkę białka. Jeśli wypijemy je na pusty żołądek, zostanie ono zamienione w energię i nie przyniesie efektu odżywczego. Dlatego spożywajmy te produkty w towarzystwie np. chleba i produktów z mąką pszenną,

- wymienione napoje zawierają solidną dawkę białka. Jeśli wypijemy je na pusty żołądek, zostanie ono zamienione w energię i nie przyniesie efektu odżywczego. Dlatego spożywajmy te produkty w towarzystwie np. chleba i produktów z mąką pszenną, soki z cytrusów - w tym przypadku też warto unikać ich spożywania na pusty żołądek. Ich kwasy organiczne i włókna podrażniają żołądek. Taka praktyka jest szkodliwa zwłaszcza dla osób zmagających się z zapalaniem błony śluzowej żołądka, ponieważ taki sok sprawia, że zwiększa się w nim ilość kwasu.

***

