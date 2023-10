Tarty twardy ser to wyborna panierka, która świetnie nada się do przygotowania boczniaków z patelni. Tak przyrządzone danie to rozkosz dla najbardziej wymagających kubków smakowych.

Do smażonego sera warto wypróbować panierkę z grubo mielonej zielonej soczewicy, wymieszanej z odrobiną wody.

Ciekawą alternatywą dla klasycznej bułki tartej są m.in. wiórki kokosowe oraz kasza jaglana, używane do dań kuchni azjatyckiej, a także wegetariańskich i wegańskich kotletów oraz pasztetów.

Otręby pszenne

Jednym z najbardziej znanych i wyjątkowo cenionych zamienników bułki tartej są otręby pszenne. Chcąc szybko zmienić swoje dotychczasowe doświadczenia lub przyzwyczajenia kulinarne, postawmy na ten uniwersalny produkt.

Konsystencja otrębów pszennych do złudzenia przypomina bułkę tartą. Co ważne, uważa się je za o wiele zdrowszy produkt spożywczy. Z tego względu powinny na stałe zagościć w kuchni, by można je było wykorzystać do panierowania mięs, warzyw czy kotletów sojowych. To składnik, który bez trudu dorwiemy nie tylko w wielkich marketach, ale także malutkich sklepach osiedlowych.

Zioła i przyprawy

Zdjęcie Suszone zioła sprawdzą się w roli zdrowej panierki / 123RF/PICSEL

Słoiczki pełne suszonych ziół oraz aromatycznych mieszanek przypraw to kuchenne niezbędniki nie tylko doświadczonych, ale też początkujących adeptów sztuki kulinarnej. Choć na ogół wykorzystujemy je jedynie do podbicia smaku potraw, nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać je do przygotowania panierki. Taki patent to nie tylko gwarancja niebanalnego smaku, ale także szansa na przygotowanie dania innego niż wszystkie.

Nasiona oraz orzechy

Zapas bułki tartej w magiczny sposób wyparował z szafki, a my akurat mamy ochotę na kotleta w chrupiącej panierce. Czym zastąpić ten uniwersalny produkt? Ciekawą alternatywę stanowią orzechy oraz nasiona. Zanim jednak ich użyjemy, musimy potraktować je blenderem lub specjalnym młynkiem do rozdrabniania. Kulinarnym strzałem w dziesiątkę są przede wszystkim:

migdały,

słonecznik,

sezam,

czarnuszka,

siemię lniane,

orzechy włoskie,

pestki dyni.

Płatki zbożowe

Zdjęcie Płatki kukurydziane nadadzą panierce chrupkości / 123RF/PICSEL

Wartą do rozważenia propozycją ciekawej panierki do mięsa oraz innych składników są płatki zbożowe. W przypadku tej grupy produktów mamy naprawdę szerokie pole do popisu. Na sklepowych półkach znajdziemy m.in. płatki owsiane, kukurydziane, pszenne oraz żytnie. Bez problemu użyjemy ich w całości. Możemy także wrzucić je do blendera i zmiksować na drobny pył. W ten sposób zyskujemy niesamowicie chrupiącą panierkę do kotletów i warzyw.

Panierka bez jajka

Chrupiące warzywa, których nie trzeba przygotowywać przy pomocy jajka to idealnie rozwiązanie dla osób będących na diecie bezmięsnej. Jedną z najpopularniejszych panierek, która nie wymaga dodatku tego składnika, jest tempura. To nic innego jak połączenie mąki, sody i lodowatej gazowanej wody. Po dokładnym rozmieszaniu konsystencja powinna przypominać bardzo rzadkie ciasto naleśnikowe. Warzywa, tofu lub grzyby panierowane w tempurze smaży się na bardzo głębokim oleju, a następnie odsącza za pomocą ręcznika papierowego.

Ciekawym zamiennikiem tradycyjnej bułki tartej jest japońskie panko, które powstaje z chleba i przybiera formę cieniutkich płatków. To właśnie dlatego jest tak lekka i chrupiąca. Co ważne, całkowicie przejmuje zapach i smak przygotowywanych potraw. Warto wiedzieć, że absorbuje o wiele mniej tłuszczu niż klasyczna panierka na bazie bułki tartej. W związku z tym panko jest opcją znacznie mniej kaloryczną.

