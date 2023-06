Spis treści: 01 Ile kosztuje “talerzyk” na weselu 2023?

02 Ile na wesele od pary 2023?

03 Ile na wesele dla chrześniaka?

04 Czy podpisywać kopertę?

Ile kosztuje “talerzyk” na weselu 2023?

W 2023 roku cena za “talerzyk" na weselu wynosi średnio od 250 do 400 zł. Wysokość kwoty może się jednak wahać w zależności od pewnych kryteriów. Są to między innymi:

wybór menu

ilość gości

region Polski

Im bardziej wyszukane menu wybierze para młoda do podania swoim gościom, tym miejsce przy stole będzie droższe. Cena za talerzyk wzrośnie także, jeśli wesele będzie organizowane w dużym mieście.

Reklama

Ile na wesele od pary 2023?

Kwota, jaką da się na wesele w 2023 roku od pary, jest zależna. Głównymi czynnikami kształtującymi wysokość prezentu jest relacja oraz stopień pokrewieństwa z parą młodą. Bliska rodzina zazwyczaj daje najwięcej pieniędzy. Od rodzeństwa i bliskich przyjaciół kwoty oscylują w granicach od 500 do 1000 złotych.

Dalsza rodzina, czyli dalekie wujostwo, kuzynostwo, daje kwoty mniejsze, zazwyczaj od 300 do 500 złotych.

Zdjęcie Zamiast prezentów para młoda otrzymuje koperty z pieniędzmi / materiały promocyjne

To, ile damy na wesele w kopercie od pary, powinno być także uzależnione od stanu budżetu domowego. Jeśli mamy trudną sytuację finansową, to nie powinniśmy dawać kwoty ponad miarę tylko po to, aby zadowolić państwa młodych. Warto więc dać tyle, na ile można sobie pozwolić.

Ile na wesele dla chrześniaka?

Szczególna relacja występuje między państwem młodym a rodzicami chrzestnymi. Te osoby uważane są często za równie bliskie, jak rodzeni rodzice. Ile więc należy dać, jeśli nasz chrześniak bierze ślub? Pytanie to ostatnio pojawiło się na jednej z grup facebookowych. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Wiele osób miało coś do powiedzenia w tym temacie.

- Tysiak to mało - zauważali niektórzy. - Od chrzestnego z żoną dostaliśmy 3 tys. zł. Od chrzestnej 2,5 tys. zł - napisała Monika. - Wydaje mi się, że 2 tys. zł to już jest bardzo ładna/ z klasą kwota - doradziła Joanna. Adrian dorzucił: normalnie od 1500-2000 zł, ale będąc chrzestnym poniżej 3000 zł nie bardzo jest sens schodzić... Byli też i tacy, dla których nie ważna jest kwota. - Najważniejsze, żebyście byli tego dnia na weselu, niestety wiele osób z tego powodu rezygnuje, a ja bym wolała mieć ludzi, którzy ze mną tańczą na parkiecie, niż kopertę - przyznała Agnieszka.

Na wesele dla chrześniaka wypada dać wyższą kwotę. Do koperty można włożyć między 500 a 1000 złotych. Niektórzy chrzestni decydują się na jeszcze więcej pieniędzy. Młodzi mogą dostać nawet ponad 1000 złotych.

Zdjęcie Chrzestny podczas przyjęcia pełni jedną z najważniejszych ról. Ważna funkcja wiąże się często ze sporym wydatkiem / 123RF/PICSEL

Ci najhojniejsi chrzestni na prezent weselny w 2023 roku potrafią wyłożyć naprawdę duże sumy. Najwyższe kwoty dla chrześniaka wahają się od 1500 do 2000 złotych.

Jeśli chrześniak bierze ślub, a chcemy dać mu wyjątkowy prezent, można wybrać nie tylko pieniądze. Część kwoty warto włożyć w kopertę, ale do tego można dołączyć np. voucher na romantyczny wyjazd do SPA, lot balonem lub dla miłośników adrenaliny skok ze spadochronem. Prezent należy oczywiście wybrać w oparciu o preferencje nowożeńców, tak aby na pewno był trafiony.

Czy podpisywać kopertę?

Wraz ze wzrastającą popularnością dawania pieniędzy zamiast prezentu ślubnego, zrodził się nowy problem zapraszanych par. Dotyczy on podpisywania się na kopercie, po to, aby para młoda wiedziała, od kogo jest kwota. Według savoir-vivre nie należy podpisywać koperty z pieniędzmi na wesele.

Zasady dobrych manier mówią natomiast, że można podpisać się na kartce z życzeniami, którą dołączamy do koperty z pieniędzmi na wesele. Dzięki temu młodzi będą mieć wyjątkową pamiątkę po obecności pary na weselu, ale także w kulturalny sposób przekażemy im, od kogo jest prezent ślubny.

Zobacz również:

Te osoby nie dostaną ślubu kościelnego. Prawo mówi jasno!

"Co łaska" za ślub coraz droższa. Inflacja dotarła przed ołtarze

Najgorsze kwiaty dla młodej pary. Nigdy nie dawaj ich w prezencie ślubnym