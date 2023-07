Spis treści: 01 Rozmnażanie lawendy w lipcu

02 Jak rozmnożyć lawendę w lipcu?

03 Kiedy sadzimy lawendę po rozmnażaniu z sadzonek?

04 Czy lawenda ukorzeni się w wodzie?

Rozmnażanie lawendy w lipcu

Lawendę rozmnażamy w lipcu za pomocą sadzonek. Metoda nazywana jest również rozmnażaniem wegetatywnym. To jeden z najprostszych sposobów, który zapewni oczekiwane efekty. Co istotne, młode sadzonki przejmą cechy rośliny, od której pobraliśmy materiał. Rozmnażanie lawendy z nasion tego nie zapewnia.

Do rozmnażania lawendy w lipcu wybieramy pędy, które jeszcze nie zakwitły. Nie mogą one być jednak zdrewniałe czy zwiędłe. Istotne jest także to, żeby wybrane łodygi miały węzły, z których wyrastają liście. Pędy na sadzonki lawendy odcinamy na długość około 8-10 cm.

Jak rozmnożyć lawendę w lipcu?

Łodygi do rozmnażania lawendy należy odpowiednio przygotować przed wsadzeniem. Na początek obrywamy z nich dolne liście. Górne liście, które są długie, delikatnie przycinamy. Przez nie roślina mogłaby tracić niezbędną wodę. Mogłoby to być problematyczne przed wytworzeniem korzeni przez sadzonki lawendy i braku możliwości pobrania wody.

Następnym krokiem rozmnażania lawendy z sadzonek jest przygotowanie doniczki z dziurkami na dnie. Takie naczynie umożliwi odpływ wody i zapobiegnie przelaniu roślin. Pojemniki wypełniamy ziemią dobrze przepuszczalną o odczynie pH między 6,5 a 7,5.

Czytaj także: Bujne pędy i wierzchołki uginające się od kwiatów. Darmowy nawóz do lawendy czyni cuda

W ziemi tworzymy małe dziurki, np. za pomocą patyczków, w których następnie umieszczamy sadzonki lawendy. Można zasadzić kilka z nich w jednej donicy. Należy jednak wówczas uważać, aby ich liście wzajemnie się nie dotykały. Wcześniej końcówki łodyg, które znajdą się w ziemi, zamaczamy w ukorzeniaczu dla lepszych i szybszych efektów. Ziemię ugniatamy, a następnie podlewamy.

Sadzonki do rozmnażania lawendy wsadzone do ziemi przykrywamy plastikową butelką z wytłoczonymi dziurkami, przez które może odbywać się cyrkulacja powietrza. Dzięki temu zostanie zachowana niezbędna wilgoć. Mimo to należy je odpowiednio często wietrzyć, aby nie doszło do zgnicia roślin. Najlepsze miejsce dla młodej sadzonki lawendy jest jasne, ale nie w pełnym słońcu.

Kiedy sadzimy lawendę po rozmnażaniu z sadzonek?

Lawenda ukorzenia się od około 4 do 6 tygodni. Po tym czasie należy ją posadzić do gruntu. Można zrobić to w tym samym sezonie, jednakże ryzykujemy wówczas przemarznięcie sadzonek. Aby tego uniknąć, gdy zaczną się przymrozki, młodą lawendę okrywamy np. suchymi liśćmi. Zatrzymają one niskie temperatury, które mogłyby zaszkodzić rozwojowi.

Jeśli jednak lawendę rozmnażaliśmy w lipcu, to lepiej posadzić je do gruntu w przyszłym roku na wiosnę. O tej porze roku zaczną się wyższe temperatury i nie narazimy rośliny na przemarznięcie. Do tego czasu, czyli przez jesień oraz zimę, sadzonki przechowujemy w umiarkowanie chłodnym, ale jasnym miejscu.

Czy lawenda ukorzeni się w wodzie?

Lawenda nie ukorzeni się w wodzie. Z tego powodu, jeśli chcemy ją rozmnożyć z sadzonek, możemy to zrobić tylko poprzez doniczki z ziemią. Lawenda najbardziej lubi podłoża suche, żyzne i z dobrym drenażem.

