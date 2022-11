Co to nasiadówki?

Nasiadówki zwane również kąpielami nasiadowymi są znane i wykorzystywane od lat w przynoszeniu ulgi i łagodzeniu objawów chorób, które dotykają miejsca intymne. Skutecznie działają m.in. na:

hemoroidy

zapalenie pęcherza moczowego

infekcje narządów płciowych

bolesne menstruacje

kolkę jelitową i nerkową

Wśród wskazań wyróżnia się także pielęgnację krocza po nacięciu podczas porodu. Kąpiele nasiadowe wykazują właściwości przeciwzapalne, przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne, a także dezynfekujące oraz ściągające. Poza tym są w stanie łagodzić ból, swędzenie i pieczenie, a do tego przyspieszają gojenie ran.

Zdjęcie Wiele osób chcąc się pozbyć zapalenia pęcherza moczowego, sięga po kąpiele nasiadowe z dodatkiem m.in. rumianku / 123RF/PICSEL

Nasiadówki polegają na zanurzaniu pośladków bądź całych bioder w wodzie, która została wzbogacona ziołami bądź innymi substancjami leczniczymi. Do przygotowania kąpieli nasiadowej można wykorzystać zarówno wannę, jak i miskę.

Jakie zioła do nasiadówek?

Krew menstruacyjna na niedoskonałości? Niebezpieczny trend szaleje na TikToku Do przygotowania nasiadówek wykorzystuje się zazwyczaj różnego rodzaju zioła, a dokładnie odwar na ich bazie. Sporym zainteresowaniem cieszy się przede wszystkim kora dębu, która jest używana w celu złagodzenia objawów, jakie dają hemoroidy, ale także w przypadku powiększonego gruczołu krokowego.

Poza tym wiele osób chcąc się pozbyć zapalenia pęcherza moczowego, sięga po kąpiele nasiadowe z dodatkiem rumianku, skrzypu lub szałwii, a także lubczyku ogrodowego, jałowca oraz pietruszki zwyczajnej. Z kolei w przypadku bolesnych miesiączek pomocny może okazać się koper. Pokrzywa jest natomiast stosowana podczas zapalenia dróg moczowych, a krwawnik to remedium na podrażnioną skórę i niewielkie rany.

Jak przygotować nasiadówkę?

Wykonywanie nasiadówek nie jest wskazane kobietom w ciąży, a także osobom borykającym się z niewydolnością krążeniową oraz drgawkami. O dokładne zalecenia, przeciwskazania i wskazania dotyczące nasiadówek warto zapytać lekarza. Bez wcześniejszej konsultacji kąpiele nasiadowe można stosować przez maksymalnie siedem dni.

Jak podaje "Poradnik Gemini", istnieje kilka rodzajów nasiadówek. Różnią się one od siebie przede wszystkim temperaturą oraz czasem trwania. Pierwsza z nich, czyli zimna opiera się na wodzie mającej 15-20 st.C. Taka nasiadówka powinna trwać maksymalnie 10 sekund i jest pomocna m.in. na zaparcia oraz hemoroidy.

Zdjęcie Nasiadówki polegają na zanurzaniu pośladków bądź całych bioder w wodzie, która została wzbogacona ziołami bądź innymi substancjami leczniczymi / Marek BAZAK/East News / East News

Kąpiel nasiadowa obojętna może mieć nawet 35 st. C, a czas jej trwania to pół godziny. Stosowana jest na przykład w walce z żylakami oraz szczeliną odbytu.

Temperatura nasiadówki ciepłej waha się od 36 do 42 st. C, a wskazaniem do jej stosowania jest m.in. zapalenie pęcherza oraz kolka jelitowa. Zmiennociepła kąpiel nasiadowa wiąże się z moczeniem ciała w wodzie mającej mniej więcej 40 st. C przez pięć minut i następnym zanurzeniem w chłodnej wodzie mającej 15-20 st.C.

Pierwszym krokiem do przygotowania nasiadówki jest zrobienie odwaru na bazie ziół: 100 g roślinnego surowca należy zalać litrem wody, a następnie gotować w temperaturze nieprzekraczającej 90 st. C przez mniej więcej 40 minut.

Po ostygnięciu i wystudzeniu odwaru można go wymieszać z odpowiednią ilością wody w wannie bądź misce.

