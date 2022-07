Sok z aronii powstaje na bazie jagód aronii czarnoowocowej, która rośnie w Europie. Pochodzi z rodziny jarzębin, a jej owoce zbiera się na początku jesieni. Po udanych zbiorach następuje tworzenie soków oraz innych domowych przetworów. Tylko jak je przygotować i co dzięki nim zyskamy? Przedstawiamy przepis na domowy sok z aronii oraz informujemy, jak najbezpieczniej dawkować gotowy produkt.

Sok z aronii. Właściwości

Sok z aronii znany jest z antyoksydantów, wspomaga pracę naszego organizmu oraz działa leczniczo. Owoce aronii posiadają w sobie rutozyd, magnez, pektyny i wiele innych składników. Główne właściwości soku z aronii:

Działa antyoksydacyjne,

Poprawia wzrok,

Działa przeciwzapalne,

Podnosi produkcji insuliny,

Wspiera odporność,

Wspiera układ pokarmowy,

Reguluje ciśnienie tętnicze,

Obniża cholesterol.

Dawkowanie soku z aronii. Ile pić go dziennie?

Dzienna akceptowalna dawka soku z aronii wynosi 50 ml. Możemy tę dawkę podzielić na mniejsze dzienne porcje. Pozwoli nam zachować zdrowy organizm i wygląd. Sok z aronii jest również bardzo cierpki, więc nie ma konieczności picia go bezpośrednio. Dobrym rozwiązaniem jest używanie go jako dodatku do herbaty czy w deserach. Można również wykorzystać go do produkcji nalewki.

Sok z aronii. Na co pomaga?

Sok z aronii, niezależnie od naszego wieku, jest w stanie pomóc w dbaniu o układ odpornościowy. Dodatkowo działa leczniczo. Jest w stanie zwalczać przeziębienie, grypę, a nawet wspierać leczenie nowotworów. Oprócz tego sok z aronii pomaga na:

Nadciśnienie tętnicze,

Spowolnienie starzenia się skóry,

Miażdżycę, prowadzącą do niedokrwienia mózgu czy tętniaka,

Dolegliwości oczu takie jak zaćma czy jaskra,

Problemy żołądkowe,

Żylaki i zakrzepy,

Zmniejsza poziom cukru w organizmie ,

, Hemoroidy,

Stłuszczenie się wątroby.

Sok z aronii. Jak stosować na nadciśnienie?

Składniki zawarte w aronii przyczyniają się do poprawienia kondycji żył i tętnic. Dzięki nim w układzie krwionośnym dochodzi do wyrównania ciśnienia. Nic więc dziwnego, że sok z aronii zalecany jest przez lekarzy jako dodatkowe wsparcie dla osób z nadciśnieniem. Zaleca się spożywanie 25 mililitrów soku z aronii dwa razy dziennie.

Zdjęcie Sok z aronii stosowany przy nadciśnieniu. Jak dawkować? // YAYIMAGES / materiały prasowe

Sok z aronii. Przeciwwskazania w spożyciu

Sok z aronii posiada wiele zalet, lecz nie jest przeznaczony dla każdego. Nie jest wskazany szczególnie dla osób, które cierpią na nadkwasotę czy chorobę wrzodową. Nie zaleca się go również osobom o niskim ciśnieniu tętniczym.

Jeśli zdarzy się, że po spożyciu soku z aronii pojawią się działania niepożądane, powinniśmy przestać go spożywać. Mimo iż sok z aronii sam w sobie nie powoduje działań niepożądanych, może wywołać reakcję alergiczną.

Sok z aronii domowej roboty. Przepis na własne lekarstwo

Przepisów na sok aroniowy jest wiele. Wszystko zależy od naszych wymagań co do finalnego produktu. Możemy zrobić sok bez użycia wody, bez dodatku cukru czy nawet bez aroniowej goryczki. Sprawdźmy również przepis na sok pasteryzowany, który wytrzyma z nami dłużej, nawet przez sezon jesienno-zimowy.

Zdjęcie Domowy sok z aronii. Proste przepisy dla każdego / Forumgwiazd.com.pl / Forum / Agencja FORUM

Przepis na sok z aronii, bez pasteryzacji

Potrzebujemy 2 kilogramów owoców aronii, 200-300 gramów cukru i 1,5 szklanki zimnej wody. Owoce zalewamy w garnku wodą i gotujemy na średnim ogniu. Po zagotowaniu zmniejszamy płomień, a następnie gotujemy mieszankę jeszcze przez 30 minut.

Po wszystkim przecedzamy sok, który przelewamy do kolejnego garnka. Dodajemy cukier, mieszamy do momentu zagotowania. Taki sok przelewamy w butelki i zakręcamy. Odwracamy butelki, by zakrętki mogły się zassać.

Zdjęcie Przepis na sok aroniowy bez pasteryzacji. Prosty przepis dla każdego // YAYIMAGES / materiały prasowe

Przepis na sok z aronii bez cukru

Idealny przepis dla cukrzyków, do którego potrzebujemy 2 kilogramów owoców aronii oraz 2 szklanki wody. Oczyszczamy owoce z szypułek, następnie miksujemy owoce za pomocą blendera. Przekładamy masę do garnka, dodając do tego wodę. Gotujemy mieszankę przez 10 minut. Następnie odcedzamy sok i ponownie gotujemy go w garnku. Gorący napój przelewamy w butelki oraz słoiki.

Przepis na sok z aronii bez gotowania, bez wody

Można zrobić sok z aronii, nie dodając do niej wody oraz nie gotując owoców. W ten sposób owoce tracą mniej cennych składników. Jest dużo gęstszy, a do jego przygotowania potrzebujemy 2 kg owoców oraz 300 g cukru (lub słodzika).

Na początek oczyszczamy aronie z szypułek i płuczemy. Owoce wkładamy w słoiki i zasypujemy warstwowo cukrem. Następnie nasze pojemniki z aronią odkładamy w ciepłe, zacienione miejsce. Z czasem owoce wypuszczą soki, które przelewamy do butelek. Taki sok z aronii przechowujemy w lodówce.

Przepis na sok z aronii bez goryczki

Wydawać się może, że robiąc sok z aronii, jesteśmy zmuszeni na tę jego naturalną gorycz. Nic bardziej mylnego. Aby pozbyć się tego posmaku, wystarczy dodać liście wiśni, jeżyny lub właśnie aronii. Potrzebujemy do tego przepisu:

kilograma owoców aronii,

500 gramów cukru,

garści wspomnianych liści (alternatywnie herbata wiśniowa),

500 ml wody,

soku z jednej cytryny.

Przed przygotowaniem soku mrozimy owoce przez 24 godziny w zamrażalniku. Po tym czasie wyciągamy je i płuczemy pod wodą. Garnek uzupełniamy owocami, herbatą lub liśćmi i zalewamy wodą. Całość gotujemy, a następnie zmniejszamy ogień. Na małym ogniu garnek powinien jeszcze stać około 50 minut. Odstawiamy go do wystygnięcia, najlepiej na 6 godzin. Chłodny napar przecedzamy przez sitko, wyciskamy pozostałe owoce i znów je odcedzamy sitkiem.

Wyciśnięty sok łączymy z cukrem i sokiem z cytryny. Wstawiamy ponownie na ogień aż cukier się roztopi. Gorący sok przelewamy do szklanych, wyparzonych butelek lub słoików. Przelany sok z aronii poddajemy pasteryzacji .

