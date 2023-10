Lipidy z roślin i z mięsa różnią się złożonością. Jest więc możliwe, że niektórzy ludzie ze względów genetycznych potrzebują pewnych lipidów, które występują w mięsie. Może to mieć związek z różnicami genetycznymi, które wpływają na metabolizm lipidów, a to z kolei na funkcjonowanie mózgu. Potrzeba jednak dalszych badań, by zweryfikować tę hipotezę