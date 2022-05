Mieszkanie bez wkładu własnego. Od kiedy, dla kogo, jak się starać?

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” rusza już wkrótce. Będzie to szansa na otrzymanie kredytu hipotecznego. Wsparciem w kredycie hipotecznym będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Kiedy rusza program? Kto może wziąć w nim udział? Co potrzebujemy, by otrzymać wsparcie ze strony BGK? Oto istotne informacje o programie „Mieszkanie bez wkładu własnego”!

Zdjęcie Mieszkanie bez wkładu własnego. Co trzeba robić, by dostać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego? / 123RF/PICSEL