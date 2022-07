Mucha końska, nazywana gzem, to uciążliwy owad, który daje o sobie znać przede wszystkim latem. Gzy rozmnażają się od czerwca do sierpnia, bo w tym czasie się rozmnażają

Owady można spotkać głównie nad wodą, bo uwielbiają wilgoć, jak i na łące czy w stajni

Celem ataków muchy jest wilgotne, ciepłe ciało człowieka lub zwierzęcia. Ukąszenia muchy końskiej są bolesne. Czasami mogą wywołać alergię czy doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego

To nie jedyne zagrożenie. Muchy końskie mogą przenosić larwy pasożytów, bakterie wąglika czy wirusa polio

Muchy przyciąga ruch, dwutlenek węgla, który wydychamy, ciepło i świecące powierzchnie

Istnieją sposoby, by wygrać walkę z tymi krwiożerczymi insektami. Warto stosować m.in. środki owadobójcze

Mucha końska - jak wygląda

Zdjęcie Mucha końska najczęściej atakuje przede wszystkim przy zbiornikach wodnych / FLPA/Richard Becker / East News

Mucha końska, czyli jusznica deszczowa, to gatunek muchówki. Jest nazywana również gzem. Owad osiąga wielkość od 8 do 12 mm. Jego charakterystyczną cechą jest wydłużony i wąski tułów z ciemnymi pasami i brązowym wzorem na skrzydłach. U samca oczy są połączone, a u samicy oddzielne - występują w nich cztery poziome strefy tęczowego ubarwienia.

Muchy końskie nie są aż tak "popularne" jak komary, ale gdy już mamy z nimi do czynienia, potrafią być bardzo uciążliwe. Ukąszenia to głównie sprawka samic, które dla zwierząt i ludzi potrafią być bezwzględne. Te insekty jak na złość lubią atakować w miejscach wypoczynku - nad rzeką, jeziorem czy przy basenach w pełnym słońcu.

Dlaczego mucha końska gryzie?

Bolesne ukąszenia to sprawka samic - to właśnie ich należy się obawiać najbardziej. Wypicie ludzkiej lub zwierzęcej krwi jest samicy potrzebne do tego, by złożyć jaja. Ból powoduje to, że ich gębowy aparat jest wyposażony w silne szczęki i żuwaczki. Do tego ślina owada ma właściwości, które zapobiegają krzepnięciu krwi.

Gdzie występują muchy końskie

Muchy końskie najczęściej występują masowo i atakują przede wszystkim przy zbiornikach wodnych. Można na nie trafić również na łąkach, leśnych i polnych drogach czy nawet w centrach miast. Insekty są szczególnie aktywne w wilgotne i upalne dni.

Mucha końska - ukąszenie

Zdjęcie Tak wygląda ukąszenie przez muchę końską / archiwum prywatne

Ukąszenie muchy końskiej bywa bardzo bolesne. Jak wygląda? W zależności od danej osoby, w miejscu ukąszenia pojawia się czerwona plama. Zdarza się nawet, że sączy się niej krew. Miejsce ukąszenia puchnie, staje się też gorące i twarde. Ból to jednak nie jedyny skutek ukąszenia owada - może być ono o wiele bardziej dotkliwe. Na szczęście przypadki zachorowania po ukąszeniu gza należą do rzadkości - warto jednak uważnie obserwować swój organizm.

Przekonała się o tym jedna z naszych Czytelniczek, która dowiedziała się, jak bolesne w skutkach może być ukąszenie owada. Obowiązuje żelazna zasada: lepiej powstrzymać się od drapania miejsca ukąszenia!

Dzień później zaczęłam się tak źle czuć, że w połowie dnia byłam zmuszona skończyć pracę i się położyć. Myślałam, że to alergia przyznała Czytelniczka

- Ukąszenia przez muchę końską doświadczyłam nieraz. Ale to ostatnie nie skończyło się dla mnie najlepiej. Najpierw jedna z much ugryzła mnie w nogę, ale miejsce szybko posmarowałam specjalnym żelem, co złagodziło świąd. Niestety, kolejne muchy ugryzły mnie w rękę. Miejsce ugryzienia na przedramieniu zaczerwieniło się, a ja akurat jechałam samochodem i drapałam bolące miejsce. Później doszła opuchlizna. Wiedziałam, że to akurat normalne. Dzień później zaczęłam się tak źle czuć, że w połowie dnia byłam zmuszona skończyć pracę i położyć się. Myślałam, że to alergia. W aptece dostałam leki antyhistaminowe i specjalną maść. Nic mi to jednak nie dało. Zapisałam się do lekarza, gdzie otrzymałam receptę na antybiotyki i skierowanie na zastrzyk przeciwtężcowy - opowiada nasza Czytelniczka.

Ukąszenie muchy końskiej - uczulenie

Zdjęcie Jeśli obrzęk po ugryzieniu przez muchę końską narasta, a my czujemy się coraz gorzej, konieczna jest wizyta u lekarza! / archiwum prywatne

Spotkanie z muchą końską może wywołać uczulenie. Jeśli obrzęk narasta, koniecznie trzeba skonsultować się z lekarzem rodzinnym. W przypadku wystąpienia świądu znaczną ulgę przyniosą leki przeciwhistaminowe. Natomiast jeśli obserwujemy, że w miejscu ukąszenia rozwija się ropny proces zapalny, ma to związek z zakażeniem bakteryjnym. To rozwija się w przypadku drapania rany.

Końska mucha a choroby

W przypadku wystąpienia duszności, zawrotów głowy, nagłego osłabienia czy wystąpienia zimnych potów należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Te objawy sugerują z kolei, że rozwija się wstrząs anafilaktyczny, który jest następstwem alergicznej reakcji na jad muchy końskiej. Tutaj konieczne jest pilne leczenie specjalistyczne, bo taka reakcja może zagrażać życiu. Chociaż należy do rzadkości, to osoby uczulone na jad tego owada powinny być szczególnie ostrożne. Gzy mogą również przenosić larwy pasożytów i groźne choroby takie jak bakterie wąglika, wirusa polio czy boreliozę.

Co zrobić, jeśli ugryzie końska mucha

Istnieją sposoby na złagodzenie ugryzienia muchy końskiej. Rozwijający się po ukąszeniu obrzęk i ból potrafią się utrzymywać przez długi czas. Dlatego też warto stosować preparaty, które pozwolą zmniejszyć taki obrzęk, np. altacet czy leki przeciwzapalne takie jak ketoprofen czy diklofenak w formie żelu.

Co przyciąga muchę końską?

Spotkanie z muchami końskimi z pewnością nie należy do najprzyjemniejszych. Co przyciąga muchę końską?

wilgotna skóra po wyjściu z wody działa na nie jak magnes,

samice najczęściej wybierają duże i ciemno ubarwione ssaki oraz ludzi w ciemnych ubraniach,

ruch,

powierzchnie odbijające światło,

wydychany przez nas dwutlenek węgla,

ciepło.

Mucha końska - jak odstraszyć

Zdjęcie Muchy końskie nie są aż tak „popularne” jak komary, ale gdy już mamy z nimi do czynienia, potrafią być bardzo uciążliwe / Rights Managed / East News

Jak odstraszyć muchy końskie? Najlepiej stosować sprawdzone środki owadobójcze, jak i odstraszające, takie jak kocimiętka. Warto również stosować w swoich oknach moskitiery. Gzy lubią atakować ciemne postacie, dlatego warto unikać ubrań w ciemnych kolorach i wybierać te z długimi rękawami. W upalne dni może być to uciążliwe, dlatego warto spryskać nieosłonięte ciało sprayem na bazie permytryny. Działa on odstraszająco na owady, bo wydziela nieprzyjemny dla nich zapach.

W walce z muchami końskimi przydatna będzie również kocimiętka, która wytworzy skuteczną barierę ochronną dla naszego domu. Warto postawić roślinę na parapecie czy przy otwartym oknie.

