Maści ichtiolowej nie można pomylić z żadnym innym - ma ciemny kolor i specyficzny zapach. Znajduje zastosowanie m.in. w problemach z wypryskami czy czyrakami. Dlaczego warto ją stosować? Na co pomaga? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Maść ichtiolowa - z czego jest zrobiona

Zdjęcie Maść ichtiolowa - tani lek, który czyni cuda! / 123RF/PICSEL

Woda deszczowa już nigdzie na świecie nie nadaje się do picia Smolista, tłusta i o brunatnym zabarwieniu - maści ichtiolowej nie da się pomylić z żadną inną. W jej skład wchodzi niewiele składników, a pierwsze skrzypce gra ichtiol. Ichtiol ciemny jest składnikiem leków recepturowych, które są wykonywane w aptece na zamówienie. To składnik preparatów przeciwtrądzikowych. Działa przeciwbakteryjnie, przyspiesza gojenie ran i ma właściwości ściągające. W trakcie stosowania maści ichtiolowej trzeba uważać, żeby nie ubrudzić ubrań czy dotknąć np. pościeli. Maść ichtiolowa ma tę wadę, że jest bardzo brudząca.

W aptece znajdziemy dwa warianty o różnym stężeniu ichtiolu - to maść ichtiolowa 10 proc. i 15 proc. Substancją pomocniczą znajdującą się w maści są wazelina i lanolina. W skład maści 15 proc. wchodzi również kamfora. Obecnie w kosmetyce używany jest ichtiol pozyskiwany syntetycznie.

Lek najlepiej przechowywać w zacienionym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 25 stopni.

Zastosowanie maści ichtiolowej

Zdjęcie Maść ichtiolowa może pomóc pozbyć się wyprysków / 123RF/PICSEL

Maść ichtiolowa jest stosowana w przypadku pojawienia się wyprysków, czyraków i trądziku. Jest prawdziwym remedium na wspomniane problemy skórne - działa jako środek bakteriostatyczny i ułatwia odchodzenie ropy. Likwiduje bakterie Gram-dodatnie, takie jak staphylococcus epidermidis i gronkowiec złocisty. Lek działa regenerująco i ściągająco, dlatego jest polecany na trądzik. Oprócz tego przyspiesza gojenie niewielkich ran.To jednak nie koniec możliwości jej zastosowania. Maść ichtiolowa to skuteczne remedium na przypadłości takie jak:

łuszczyca,

łojotokowe zapalenie skóry,

owrzodzenia,

odmrożenia,

zastrzał.

Maść ichtiolowa na ropień

Maść jest bardzo pomocna w zmaganiach z ropnymi zmianami skórnymi. Ichtiol przyspiesza proces dojrzewania ropnia i ułatwia nagromadzonej pod skórą ropie wydostać się na zewnątrz. Dzięki temu zmniejszeniu ulega obrzęk, a zmiany skórne szybciej zanikają.

Maść ichtiolowa na pryszcze? Lek uwalnia nagromadzoną w nich treść ropną, a stosowanie go według zaleceń pozwoli w szybszym gojeniu się skóry.

Maść ichtiolowa na włókniaki

Czy maść ichtiolowa sprawdza się w przypadku włókniaków? To zmiany skórne, które są łagodnymi i niezłośliwymi nowotworami zbudowane ze skóry właściwej i naskórka. W wielu przypadkach pojawiają się na szyi, ale mogą również występować na twarzy, pod pachami, na dekolcie czy w jamie ustanej.

Włókniaki nie są niebezpieczne dla zdrowia, a większość stanowi jedynie wizualny defekt. Warto jednak pamiętać, że ich pojawienie może się wiązać z rozwojem ryzyka zachorowania na cukrzycę czy miażdżycę.

Niektórzy chcą się pozbyć włókniaków za pomocą domowych sposobów. W tym celu sięgają m.in. po maść ichtiolową. Wspiera ona procesy przeciwbakteryjne i przeciwzapalne i jest stosowana na pryszcze czy w odprowadzaniu ropy. Dlatego też maść ichtiolowa nie jest polecana do stosowania na włókniaki. Zmiany te nie są wywoływane przez bakterie, dlatego jej używanie po prostu nie ma sensu. Może doprowadzić za to do podrażnienia skóry.

Maść ichtiolowa na otwarte rany

Jeśli już zdecydujemy się sięgnąć po maść ichtiolową, nie stosujmy jej bezpośrednio na otwarte rany. W ten sposób narażamy skórę na poważne podrażnienia i utrudnienie gojenia rany.

Maść ichtiolowa - jak szybko działa

Na działanie maści ichtiolowej nie trzeba długo czekać. Specyfik charakteryzuje natychmiastowe działanie, które przyniesie ulgę naszej skórze. Jeśli posmarujemy się maścią wieczorem, to już rano zobaczymy poprawę.

Pamiętajmy jednak o tym, by wszystkie niepokojące nas zmiany na skórze przede wszystkim konsultować z lekarzem.

Jak stosować maść ichtiolową?

Zdjęcie Maść ichtiolową możemy stosować 1-2 razy na dobę / 123RF/PICSEL

Jak stosować maść ichtiolową? Lek jest przeznaczony do użytku zewnętrznego - maść nanosimy miejscowo na skórę. O ile inaczej nie zaleci lekarz, maść należy nanosić na zmienione chorobowo miejsce na skórze. Zabieg ten powinniśmy przeprowadzać od 1 do 2 razy na dobę. Jeśli pomimo używania leku nie zauważymy, by objawy się złagodziły lub wręcz przeciwnie - nasiliły się, należy przestać stosować maść i skonsultować się z lekarzem.

Maść ichtiolowa ma gęstą konsystencję i nie wchłania się, przez co jej stosowanie może być trochę problematyczne. Po nałożeniu maści, miejsce należy zabezpieczyć plastrem i pozostawić go na kilkanaście godzin. Dlatego też z takim opatrunkiem możemy położyć się spać. W trakcie nakładania pamiętajmy o tych krokach:

Nim nałożysz maść, dokładnie oczyść i osusz skórę, Nałóż cienką warstwę maści na problematyczne miejsce, Naklej plaster z opatrunkiem, Po zdjęciu opatrunku pamiętaj o tym, by dokładnie zmyć maść.

Od jakiego wieku można stosować maść ichtiolową? Jak informują producenci, nie należy jej stosować u dzieci poniżej 6. roku życia. Jeśli stosujemy maść u dzieci, konieczne jej zachowanie szczególnej ostrożności.

Jak zmyć maść ichtiolową?

Maść ichtiolową można w łatwy sposób zmyć z twarzy. Wystarczy użyć w tym celu np. delikatnego żelu do mycia twarzy. Jeśli zdarzy się, że maścią ichtiolową wybrudzimy np. ubranie, to wystarczy, że będziemy moczyć go w wodzie przez trzy godziny w roztworze pasty BHP (jedna łyżka na litr wody).

Zdjęcie Stosowanie maści ichtiolowej wiąże się również ze skutkami ubocznymi / 123RF/PICSEL

Skutki uboczne maści ichtiolowej - kto nie powinien jej stosować

Maść ichtiolowa, podobnie jak inne środki farmakologiczne, u części osób może wywołać skutki uboczne. W takich przypadkach konieczna jest wizyta u lekarza. Jeśli stosujemy maść ichtiolową, powinniśmy liczyć się z tym, że może ona podrażnić skórę. Wtedy niezwłocznie należy przestać stosować maść. Zawarta w niej lanolina może wywoływać miejscowo reakcje alergiczne.

Oprócz tego, że maści ichtiolowej nie należy stosować na otwarte rany, to powinno się jej również unikać w przypadku nadwrażliwości na zawarte w niej składniki. Chociaż w ulotce zazwyczaj nie ma przeciwwskazań, aby stosować ją w ciąży czy na miejsca intymne, warto zasięgnąć opinii lekarza. Po dłuższej kuracji maścią ichtiolową, może ona wywołać zaczerwienienie wokół zmian, na które był aplikowany preparat.

Maść ichtiolowa - opinie. Preparat ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników

Zdania co do stosowania maści ichtiolowej są podzielone.

"Ten produkt nigdy mnie nie zawiódł", "Maść ichtiolową przetestowałam na własnej skórze - jest rewelacyjna", "Bardzo pomocna", "Efekty już po kilku dniach używania" - to niektóre z pozytywnych opinii, które można znaleźć w internecie. Osoby, które stosowały maść przyznają, że ważna jest również cena. Maść ichtiolową możemy kupić w aptece już za 3-4 zł. Dlatego można powiedzieć, że to skuteczny lek na każdą kieszeń.

Jak w każdym przypadku, mamy dwie strony medalu. Ta negatywna dotyczy przede wszystkim wyglądu maści i jej specyficznego zapachu. Niektóre osoby stosujące maść zauważają również, że wokół miejsca, na które nanosili preparat, pojawiało się zaczerwienienie. Z kolei ściągające i rozgrzewające właściwości ichtiolu u niektórych powodowały podrażnienia.

