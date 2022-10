Spis treści: 01 Znaczenie imienia Noemi. Skąd się wzieło?

Znaczenie imienia Noemi. Skąd się wzieło?

Noemi to imię pochodzenia hebrajskiego, wywodzące się od słowa oznaczającego "moja rozkosz", "moja słodycz". Kobiety o imieniu Noemi są wyjątkowe oraz niebanalne i często prowadzą bardzo satysfakcjonujące życie. Numerologiczna liczba tego imienia to 11 i jest ona zaliczana do liczb mistrzowskich i doskonałych. Niesie z sobą szczerą chęć do zdobywania ciekawych doświadczeń i wzmacnia umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

To niesamowita umiejętność psów. Nie każdy właściciel o tym wie Noemi jest zaradna, co sprawia, że często wiedzie wygodne i bogate życie. Jest też świetnym psychologiem i znawcą ludzkich charakterów - powinna jak najwięcej pracować z innymi ludźmi. Świetne będą dla niej takie zawody jak sędzia, mediator, adwokat, ale także artysta. Dla Noemi ważne są zasady moralne - stara się ich trzymać przez całe życie.

Ile jest imion Noemi w Polsce?

Zdjęcie W 2021 roku imię Noemi otrzymało 118 dziewczynek / 123RF/PICSEL

Imię Noemi wciąż zyskuje w Polsce na popularności. Według danych gov.pl z dnia 2 sierpnia 2022 tylko w tym roku nadano je już 52 razy. W 2021 roku imię Noemi otrzymało 118 dziewczynek, a rok wcześniej zaledwie o cztery mniej.

W roku 2019 imię Noemi nadano 113 razy, a rok wcześniej 111 razy. Wcześniej liczba ta oscylowała wokół 100, ale jeszcze w 2000 roku w Polsce urodziło się zaledwie 40 dziewczynek, którym nadano to imię. Wszystko wskazuje więc na to, że z roku na rok imię Noemi tylko zyskuje na popularności.

Kiedy obchodzi imieniny Noemi?

Noemi obchodzi imieniny 28 października i 14 grudnia.

Noemi: Zdrobnienia

Najpopularniejszymi zdrobnieniami imienia Noemi są:

Noemka

Noemcia

Nomka

Nomeczka

Nomcia

Emi

Emka

Emcia.

Imię to bywa także wymawiane jako Naomi - nie jest to jednak duży błąd, bo jest to po prostu angielska wersja imienia.

Imiona żeńskie bez "a" na końcu

Choć imiona żeńskie, niekończące się na "a" należą w Polsce raczej do rzadkości, to ich popularność wciąż rośnie. Nie jest ona jednak efektem chwilowej mody, bo sporo z nich ma swoje stałe miejsce polszczyźnie od dawna.

Imiona żeńskie bez „a” na końcu pochodzą z innych języków, ale część z nich jest już mocno zakorzeniona w naszej kulturze. W tej grupie znajdziemy np.:

imię Miriam, które nosiła siostra Mojżesza

które nosiła siostra Mojżesza imię Beatrycze, które nosiła bohaterka "Boskiej Komedii" Dantego

które nosiła bohaterka "Boskiej Komedii" Dantego imię Nel , dziewczynki z powieści Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy"

, dziewczynki z powieści Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy" imię Abigail, które nosiła postać biblijna i jedna z żon Dawida.

Rada Języka Polskiego opublikowała w 2007 roku aneks do obowiązującego wykazu imion, w którym dopuściła część tych, które nie kończą się na literę "a". Ostateczną decyzję podejmują jednak zawsze urzędnicy stanu cywilnego, a ci apelują do rodziców, by nie nadawali imion, które mogłyby w przyszłości ośmieszać ich pociechy. To dlatego, takie imiona niekończące się na "a" jak np. Nicol czy Nikol odrzuciła wstępnie już nawet Rada Języka Polskiego.

