Październik to czas przygotowywania ogrodu do zimy. Z jednej strony go porządkujemy (na przykład powoli przeglądamy i chowamy narzędzia), a z drugiej prowadzimy siew roślin, które będą jego ozdobą w kolejnym sezonie. Możemy też siać warzywa, sadzić krzewy i drzewa. W październiku prowadzi się też zbiór owoców — jabłek, gruszek, pigwy i śliwek. Jak pielęgnować ogród w październiku?

Październik w ogrodzie — ważne daty dla ogrodnika

Co trzeba zrobić w ogrodzie w październiku? Październik to czas kończenia zbiorów w sadach i na grządkach warzywnych. To również moment porządkowania ogrodu przed zimą i ewentualnego planowania jego wyglądu w kolejnym sezonie. Właśnie w październiku można sadzić nowe drzewa, krzewy i rośliny cebulowe. To również właściwa chwila, by zastosować w ogrodzie nawozy organiczne, a także po raz ostatni przed zimą wyrwać chwasty. W ten sposób opóźnimy ich ponowne pojawienie się wiosną.

Wiele działań uzależnionych jest oczywiście od pogody — ta zaś w październiku może być różna. Niektóre prace bez względu na wszystko trzeba jednak wykonać, jeśli chcemy cieszyć się pięknym ogrodem w kolejnym sezonie — na przykład musimy przygotować do przezimowania i przenieść w inne miejsce te rośliny , które nie mogą zostać na zimę na zewnątrz.

W październiku usuwamy też z trawnika opadłe liście. Pamiętajmy jednak, że zarówno liście, jak i gałęzie z przyciętych drzew czy krzewów trzeba kompostować lub oddać do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Ich spalenie na działce grozi zapłaceniem grzywny.

Co można siać w październiku?

W październiku — gdy już zbierzemy wszystkie plony — można rozpocząć siew warzyw do gruntu. Jeszcze na początku października można sadzić zimową cebulę dymkę. W kolejnym miesiącu będzie trzeba ją przykryć agrowłókniną, by została odpowiednio zabezpieczona przed mrozem. Wysiew warzyw w październiku obejmuje też warzywa ozime, przeznaczone na wczesny zbiór wiosenny. To między innymi szpinak, koper ogrodowy, czosnek ozimy czy czosnek niedźwiedzi. Możemy też wysiewać warzywa odporne na mróz, w tym na przykład wczesne marchewki. Jeśli zdecydujemy się na wysianie roszponki czy sałaty, możemy jeszcze przed zimą zebrać plon.

Na październik przypada czas wysiewania niektórych roślin jednorocznych. Bez problemu przezimują one w gruncie i szybko wzejdą w kolejnym sezonie. To między innymi ostróżka, nagietek i chaber.

Jakie drzewa i krzewy sadzimy w październiku?

Sadzenie drzew i sadzenie krzewów w październiku należy przeprowadzić w momencie, gdy ziemia nie jest jeszcze zamarznięta, a jednocześnie liście już opadają. To dobry moment zwłaszcza na sadzenie drzew i krzewów o odkrytych korzeniach. Na co można się zdecydować?

To między innymi:

agrest,

porzeczka,

malina,

borówka,

jabłonie,

grusze,

winogrona.

Sadzonki obficie podlewamy po umieszczeniu w ziemi, a następnie obsypujemy ich podstawę kopczykami.

Sadzenie roślin cebulowych

Październik to miesiąc, w którym sadzimy i wykopujemy rośliny cebulowe. Mowa tu między innymi o następujących roślinach:

tulipany,

narcyzy,

przebiśniegi,

krokusy,

szafirki,

konwalie,

hiacynty.

Wybierając cebule do sadzenia, zdecydujmy się na te duże, zdrowe, bez widocznych uszkodzeń i bez widocznych liści oraz korzeni. Aby zapobiec rozwojowi chorób, cebule można przed posadzeniem zamoczyć w roztworze preparatu grzybobójczego. Po wykonaniu takiego zabiegu umieszczamy je piętką do dołu na głębokości równej około trzykrotności wysokości danej cebuli. Cebulki musimy posadzić w ziemi w chwili, gdy ta jeszcze nie jest zamarznięta. Można je następnie okryć gałązkami drew iglastych, korą czy torfem, by przetrwały zimę.

Niektóre cebulki mogą pozostać w ziemi na zimę - to między innymi sternbergia czy kamasja. Wystarczy je przykryć gałązkami czy słomą. Z gruntu musimy zaś wykopać w październiku cebule i kłącza tych roślin, które nie zimują w gruncie. To między innymi dalie, mieczyki, frezje i fiołki alpejskie.

Zabezpieczenie roślin przed zimą

Sroga, mroźna zima może nawet całkowicie zniszczyć rośliny . Wbrew pozorom brak śniegu również jest dla nich zgubny, gdyż jego warstwa mogłaby je ochronić przed niską temperaturą.

Już w październiku warto zabezpieczyć przed zimnem rośliny, które są wrażliwe na mróz, a muszą pozostać w ogrodzie. Należy wykonać między innymi kopczykowanie róż, hortensji czy powojników, wykonując wokół ich podstawy kopczyk z kory czy ziemi. Kopczykowanie jest dobrym sposobem na zabezpieczanie również sadzonek drzew i krzewów, które dopiero umieściliśmy w gruncie.

Niektóre rośliny trzeba dodatkowo zabezpieczyć przed przymrozkami, owijając je agrowłókniną czy tekturą falistą. To dobry sposób na ochronę rododendronów, iglaków, róż i innych gatunków, które nie są odporne na mróz.

Zdjęcie Październik w ogrodzie to miesiąc intensywnej pracy. Trzeba przygotować ogród do zimy i do kolejnego sezonu. / Justyna ROJEK/East News / East News

