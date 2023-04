Spis treści: 01 Spanie na brzuchu - co oznacza

02 Spanie na brzuchu - czy jest zdrowe

03 Jak powinniśmy spać na brzuchu

04 Kto nie powinien spać na brzuchu?

Spanie na brzuchu - co oznacza

Pozycja, w której śpimy, nie jest przypadkowa, a nawet może wiele powiedzieć o cechach charakteru. Według psychologów na brzuchu śpią osoby, które są nerwowe i źle znoszą krytykę na swój temat. W takiej pozycji zasypiają również ludzie o cechach przywódcy. Śpiący na brzuchu przejmują inicjatywę w towarzystwie i lubią stawiać się w roli lidera.

Zmiana pozycji prawdopodobnie nie wpłynie na zmianę charakteru. Może za to poprawić jakość i efektywność snu. Czy spanie na brzuchu jest zdrowe i przynosi najlepszy możliwy sen?

Spanie na brzuchu - czy jest zdrowe

Spanie na brzuchu nie jest zdrową pozycją do snu. Niestety często lubiana pozycja może źle wpływać na cały organizm. Spanie na brzuchu źle wpływa między innymi na:

kręgosłup;

odcinek szyjny;

odcinek piersiowy;

odcinek lędźwiowy;

układ oddechowy;

układ pokarmowy.

Warto wiedzieć, jak spanie na brzuchu wpływa na konkretne sektory organizmu. Pomoże to zapobiec chorobom lub wyeliminować je.

Spanie na brzuchu a kręgosłup

Spanie na brzuchu może być przyczyną bólu kręgosłupa. Pozycja pogłębia jego choroby i wspomaga ich rozwój. Spanie na brzuchu uniemożliwia kręgosłupowi utrzymanie neutralnej pozycji, przez co najważniejsza część szkieletu człowieka nie odpoczywa. Może to skutkować również drętwieniem ciała.

Spanie na brzuchu a odcinek szyjny

Efektem spania na brzuchu są bóle szyi. W tej pozycji, aby oddychać, głowa musi być przekręcona w jedną ze stron. To nienaturalne położenie głowy podczas snu na brzuchu przemęcza odcinek szyjny, co może powodować częste bóle głowy.

Takie ułożenie i spanie na brzuchu mogą też doprowadzić do niedotlenienia, przez które czujemy zmęczenie. Między innymi z tego powodu spanie na brzuchu nie jest zdrowe i nie przyniesie upragnionego wypoczynku.

Spanie na brzuchu a układ pokarmowy

Podczas spania na brzuchu dochodzi do nacisku masy ciała na narządy wewnętrzne. Najbardziej cierpią na tym organy składające się na układ pokarmowy. Szczególnie odczuwa to żołądek, którego zbyt częsty ucisk może powodować zgagę. Przez spanie na brzuchu mogą wystąpić silne bóle tego narządu.

Spanie na brzuchu a skóra twarzy

Spanie na brzuchu wpływa także na kondycję skóry twarzy. Ułożona bokiem głowa sprawia, że cera jest w ciągłym nacisku na poduszkę. To osłabia jej tkanki. Od spania na brzuchu skóra na twarzy staje się bardziej wiotka, zaczyna pojawiać się więcej zmarszczek. Osłabiana jest też delikatna skóra szyi i dekoltu.

Uwzględniajac wszystkie przykłady negatywnego wpływu omawianej pozycji, można jednoznacznie stwierdzić, że spanie na brzuchu jest niezdrowe. Można jednak wprowadzić poprawki w higienie snu na brzuchu, które poprawią korzystanie z tego ułożenia do odpoczynku sennego.

Zdjęcie Spanie na brzuchu to duże obciążenie m.in. dla kręgosłupa / 123RF/PICSEL

Jak powinniśmy spać na brzuchu

Jeśli ktoś uważa spanie na brzuchu za konieczność i nie wyobraża sobie spędzenia nocy w innej pozycji, to powinien przestrzegać kilku zasad, które poprawią sen. Przede wszystkim poduszka, na której położymy głowę, powinna być możliwie najbardziej płaska. Pozwoli to na utrzymanie neutralnej pozycji odcinku szyjnego.

Jak prawidłowo spać na brzuchu? Śpiąc na brzuchu, można też całkowicie zrezygnować z poduszki pod głową. Włóżmy ją za to pod miednicę, aby odciążyć dolną część kręgosłupa.

Zaleca się jednak kompletną zmianę pozycji. Za najzdrowszy sposób spania uważa się spanie na plecach. Kręgosłup będzie odpoczywać ze względu na zachowanie neutralnej pozycji, zostanie zmniejszony nacisk na narządy wewnętrzne, prawdopodobnie znikną również bóle głowy i karku.

Zrezygnowanie ze spania na brzuchu pozwoli nam poprawić higienę snu. Lepsze wysypianie się, zdrowszy kręgosłup, pozbycie się bóli głowy i zapobieganie szybszemu starzeniu się to zalety, dla których warto zastąpić ulubione spanie na brzuchu inną, lepszą pozycją.

Zdjęcie Zmiana pozycji snu może szybko przynieść wymierne efekty, w postaci mniej uporczywych bólów głowy / 123RF/PICSEL

Kto nie powinien spać na brzuchu?

Na brzuchu nie powinny spać kobiety w ciąży. Ciężar kręgosłupa, który zostanie wywarty na brzuch i miednicę, znacząco zmniejszy przestrzeń dla dziecka. Może mieć to niekorzystny wpływ na płód. Po I trymestrze ciąży spanie na brzuchu staje się także po prostu niewygodne, zakłóca ciągłość odpoczynku i prowadzi do niewysypiania się.

Spania na brzuchu powinny się wystrzegać osoby, które mają problem ze zgagą. Pozycja może nasilać występowanie pieczenia przełyku i prowadzić do innych dolegliwości żołądka. Problemy z kręgosłupem, jego schorzenia i wady postawy to również przeciwwskazania do spania na brzuchu.

