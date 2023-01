„Białe myszki” to nie wszystko. Czym jest biała gorączka alkoholowa?

W tym stanie osoby upojone alkoholem widzą „białe myszki” i mają inne omamy. Delirium, czyli biała gorączka alkoholowa, to najcięższa postać zespołu abstynenckiego. To stan zaburzeń świadomości spowodowany odstawieniem alkoholu przez osobę, która nadużywała go przez dłuższy czas. Czym się objawia? Jak długo trwa?

Zdjęcie Biała gorączka alkoholowa to niebezpieczny stan. W skrajnych przypadkach może skończyć się nawet śmiercią / 123RF/PICSEL