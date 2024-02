Olej palmowy

Pij szklankę dziennie. Metabolizm przyspieszy, wystające boczki rozpłyną się w powietrzu Olej palmowy używany jest głównie do produkcji słodyczy. Nic dziwnego, bo jest tani, trwały i dobrze komponuje się na przykład z kakao. To dlatego znajdziemy go w czekoladach, batonach, kremach czekoladowych, ciastach i ciasteczkach, ale także chipsach i innych popularnych przekąskach. Olej palmowy stosowany jest też do produkcji lodów, margaryn i masła roślinnego. Znajdziemy go również w tanim, pakowanym w folię pieczywie z długim terminem przydatności do spożycia, bułkach do hamburgerów, pieczywie tostowym, cieście na pizzę czy gotowym cieście francuskim. Przyjęło się, że im tańszy i bardziej przetworzony produkt, tym większe prawdopodobieństwo, że znajdziemy w nim olej palmowy.

Olej palmowy w czystej, nierafinowanej postaci jest dość wartościowym produktem, bogatym w cenne składniki mineralne i witaminy. Ze względów ekonomicznych przemysł spożywczy stosuje jednak głównie rafinowany i utwardzony olej palmowy z długą przydatnością do spożycia - nie zawiera on żadnych wartościowych składników odżywczych, a może być wręcz szkodliwy!

Rafinowany olej palmowy zawiera dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, które sprzyjają odkładaniu się cholesterolu, co prowadzi do zmian miażdżycowych i rozwoju groźnych dla życia chorób. Kwasy te zaburzają również metabolizm, co jest przyczyną nadwagi i otyłości.

Produkcja oleju palmowego ma jeszcze jedną ciemną stronę - związana jest z wycinaniem i karczowaniem naturalnych lasów deszczowych pod plantacje, co ma bardzo negatywny wpływ na środowisko i pozbawia siedlisk wiele gatunków zwierząt. W wyniku tej działalności zagrożone wyginięciem są np. orangutany.

Glutaminian monosodowy

Drugą, szkodliwą dla naszego zdrowia substancją, dostępną w wielu popularnych produktach jest glutaminian sodu, nazywany wzmacniaczem smaku i określany symbolem E 621. Glutaminian sodu to aminokwas występujący naturalnie w niektórych pokarmach oraz w organizmie człowieka. Jego syntetyczna forma dodawana jest do gotowych zmian w celu podniesienia ich walorów smakowych.

Glutaminian sodu dodawany jest do takich produktów jak:

sosy

konserwy rybne

konserwy mięsne

przyprawy

zupy instant

parówki

pasztety

kostki rosołowe

wędliny

produkty fast food.

W badaniach klinicznych nie stwierdzono wprawdzie szczególnej szkodliwości glutaminianu sodu dla zdrowia, ale udowodniono, że jego nadmierne spożycie może prowadzić do takich dolegliwości jak:

zawroty głowy

przyspieszone bicie serca

nerwica i niepokój

nadmierna potliwość

reakcje alergiczne.

Glutaminian sodu może być też odpowiedzialny za problemy układu pokarmowego.

