Spis treści: 01 "Grzechy główne" restauracji

02 Tak restauracje oszukują klientów

03 Kontrola Inspekcji Handlowej. Mandaty dla restauracji

04 Wybierasz się do restauracji? Na to zwracaj uwagę

Inspekcja Handlowa przed wakacjami wzięła pod lupę placówki gastronomiczne m.in. w Krakowie, Świnoujściu, Giżycku, Sopocie i we Wrocławiu. Inspektorzy szczególną uwagę zwracali na rzetelność obsługi konsumentów i prawidłową ekspozycję cen towarów, potraw i napojów.

"Grzechy główne" restauracji

Brak ceny, zaniżanie wagi posiłków, nieokreślona ilość napojów i potraw, brak informacji o szkodliwości spożywania alkoholu i zakazie palenia - to najczęstsze "grzechy główne" restauracji wskazane do tej pory przez inspektorów.

Jak podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed wakacjami skontrolowane zostały 53 placówki gastronomiczne w miejscowościach turystycznych i przy głównych szlakach komunikacyjnych, np. na stacjach paliw czy dworcach kolejowych i autobusowych. W 32 sprawdzonych lokalach zostały stwierdzone nieprawidłowości. To wstępne wyniki kontroli przeprowadzonej w restauracjach i barach.

Zdjęcie Kliencie restauracji powinni pamiętać o swoich prawach / 123RF/PICSEL

Tak restauracje oszukują klientów

- Ponad 60 proc. skontrolowanych do tej pory przedsiębiorców nie przestrzega przepisów prawa. Niepokojący jest fakt, że nieprawidłowości są zbieżne z tymi, które wykrywaliśmy również w ubiegłych latach. Ceny nie są prawidłowo eksponowane, przedsiębiorcy nie określają wielkości napojów czy potraw. W lokalach brakuje wymaganych ustawowo informacji o szkodliwości alkoholu i zakazu palenia wyrobów tytoniowych. Niekiedy restauracje używają nieodpowiednich wag do ważenia produktu - wymienia Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

W ponad 30 lokalach zastrzeżenia inspektorów wzbudziła nierzetelna obsługa konsumentów. Chodzi m.in. o zaniżanie pojemności napojów alkoholowych, co skutkowało zapłatą wyższej ceny przez konsumentów, wydanie konsumentowi zbyt małej porcji w stosunku do deklarowanej. W 22 placówkach - zdaniem Inspekcji Handlowej - nie były przestrzegane przepisy o uwidacznianiu cen. W niektórych nie było ich wcale, w części z nich były przedstawione w sposób niejednoznaczny dla konsumentów lub były niewidoczne.

Oprócz tego w niektórych lokalach stwierdzone zostało stosowanie nielegalizowanych przyrządów pomiarowych. Przedsiębiorcy posiadali i stosowali wagi bez aktualnych cen legalizacji lub używali w kuchniach tzw. "wagi domowej". W części kontrolowanych lokali próżno było szukać wywieszek informujących o szkodliwości alkoholu czy zakazu palenia tytoniu.

Zdjęcie Przed zapłaceniem rachunku sprawdź, czy paragon został wystawiony poprawnie / 123RF/PICSEL

Kontrola Inspekcji Handlowej. Mandaty dla restauracji

"W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono 5 mandatów karnych na łączną kwotę 700 zł na osoby odpowiedzialne za popełnienie wykroczeń. Do sądów rejonowych skierowano 6 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń (z art. 134 § kw). O nieprawidłowościach poinformowano inne organy, w tym: właściwe urzędy miar, urząd skarbowy" - informuje w raporcie UOKiK.

- Jest również dobra wiadomość. Dotychczas inspektorzy nie stwierdzili nieścisłości między składnikami serwowanych dań a tymi wymienionymi w karcie. Często zdarzało się to podczas kontroli w ubiegłych latach - przyznaje prezes UOKiK.

Dodaje: - Złożone zamówienie to nic innego jak zawarcie umowy. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności, natomiast lokal gastronomiczny do wykonania usługi - podania takiego posiłku, jaki został zamówiony. Czas realizacji zamówienia również może podlegać reklamacji, tak jak i temperatura posiłku. Pamiętajmy o swoich prawach, a nieścisłości zgłaszajmy do odpowiednich instytucji - apeluje Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Wybierasz się do restauracji? Na to zwracaj uwagę

Wakacje to czas, w którym chętnie spędzamy czas w restauracjach czy kawiarniach, gdzie chcemy zasmakować regionalnej kuchni czy spróbować nowych deserów. Jeśli wybieramy się do lokalu gastronomicznego, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. Dzięki temu unikniemy przykrych konsekwencji dla naszego zdrowia, jak i zawartości portfela.

Zdjęcie UOKiK regularnie kontroluje m.in. lokale gastronomiczne / 123RF/PICSEL

UOKiK zaleca m.in., by zwracać uwagę na czystość w lokalu, sprawdzać, czy cennik znajduje się w widocznym miejscu i zawiera aktualne informacje umożliwiające identyfikację ceny z potrawą oraz czy cena na wywieszce jest zgodna z podaną na paragonie. Warto zachować czujność, czy do rachunku nie został doliczony produkt, którego nie zamawialiśmy.

"Jeśli zaserwowane danie jest nieświeże, można odstąpić od umowy, a w przypadku gdy należność już została uiszczona wcześniej - można domagać się zwrotu pieniędzy" - informuje UOKiK.

Jeśli wizyta w restauracji zakończyła się zatruciem pokarmowym, sprawę należy zgłosić do miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Informację związaną z niewłaściwą obsługą możemy zgłaszać bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej lub do UOKiK.

Z kolei informacja o niewłaściwej jakości serwowanych potraw zgłaszamy do wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) lub Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS).

***

