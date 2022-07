Spis treści: 01 Schorzenia jamy ustnej. Profilaktyka przede wszystkim

Niedobór odporności, choroby zapalne jelit czy niektóre nowotwory mogą dać znać o sobie właśnie w obrębie jamy ustnej. Dlatego jeśli zaobserwujemy niepokojące zmiany, powinniśmy udać się do lekarza i zweryfikować, co nam dolega. Na co dzień warto dbać o higienę jamy ustnej, co pomoże nam w uniknięciu wielu przykrych dolegliwości.

Schorzenia jamy ustnej. Profilaktyka przede wszystkim

Biały nalot na języku? Zaczerwienienie i pęcherzyki? Białe plamki? Jama ustna to obszar, który przez cały czas ma kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Z tego powodu jest narażony na szkodliwe czynniki, co powoduje, że choroby jamy ustnej stanowią powszechny i dość uciążliwy problem. Samo przejdzie? Okazuje się, że nie - w wielu przypadkach konieczna jest wizyta u lekarza.

W dbaniu o zdrowie jamy ustnej kluczowa jest samoobserwacja. Lepiej nie lekceważyć niepokojących zmian, bo nawet te, które wydają się niepozorne, mogą przyczynić się do rozwoju choroby. Warto pamiętać też o regularnych wizytach u dentysty, który może zaobserwować pierwsze poważniejsze zmiany w jamie ustnej.

Afty. Niewielkie, a sprawiają duży ból

Afty, choć niewielkie, potrafią być bardzo bolesne

Afty są niewielkie, a potrafią przysporzyć wiele bólu. Pojawiają się u osób w każdym wieku, niezależnie od płci. Najczęściej są konsekwencją niewielkich urazów w obrębie jamy ustnej. Afty to nawracający problem, ale przyczyna ich powstawania nie jest jeszcze dokładnie wyjaśniona. Przypuszcza się, że wpływ na ich powstawanie mają uszkodzenia mechaniczne błony śluzowej, stres, niedobór odporności, zmiany hormonalne czy konserwanty i dodatki zawarte w żywności.

Afta to pojawiająca się w jamie ustnej nadżerka, która jest pokryta białawym nalotem. Ma on przekrwiony, zaczerwieniony brzeg. Zdarza się też, że podobne zmiany towarzyszą celiakii, niedoborom witamin z grupy B czy chorobie Leśniowskiego-Crohna. Po aftach nie pozostaje blizna, a ich leczenie ogranicza się do podawania środków antyseptycznych czy przeciwbólowych.

Opryszczkowe zapalenia jamy ustnej i dziąseł

Kolejnym nieprzyjemnym schorzeniem jest opryszczkowe zapalnie jamy ustnej i dziąseł. To choroba, której przyczyną jest zakażenie wirusem opryszczki zwykłej typu 1 (HSV1). Objawia się obrzękiem, zaczerwienieniem i pęcherzykami na błonie śluzowej jamy ustnej, dziąseł, języka i gardła. Gdy już wystąpi, wiąże się z pojawianiem się wysokiej gorączki i bólem, które ustępują zazwyczaj do siedmiu dni. W leczeniu stosuje się leki przeciwwirusowe podawane doustnie w postaci kremu.

Kandydoza jamy ustnej. Choroba o różnych obliczach

Kandydoza jamy ustnej jest wywoływana przez grzyby Candida albicans, znajdujące się w składzie fizjologicznej flory kolonizującej błony śluzowej jamy ustnej czy przewodu pokarmowego. Gdy mamy osłabiona odporność, mikrobioty mogą się rozrastać i być przyczyną różnych dolegliwości. Dzieje się tak w sytuacji, gdy występują czynniki takie jak np. cukrzyca, długotrwałe leczenia antybiotykami czy suchość jamy ustnej.

Kandydoza może mieć różne postacie, ale zazwyczaj pojawia się jako niewielkich rozmiarów białe plamki. W cięższym przebiegu choroby mogą się ze sobą łączyć i zajmować większe obszary. Towarzyszy temu nieprzyjemny ból. W leczeniu stosuje się leki przeciwgrzybicze.

Liszaj płaski i jego związek z chorobami wątroby

Niepokojące zmiany w jamie ustnej warto skonsultować z dentystą

Liszaj płaski to choroba, która objawia się również zmianami w obrębie jamy ustnej. Liszaj płaski ma związek z chorobami wątroby takimi jak zapalenie autoimmunologiczne, zapalenie wywoływane przez wirusy HBV i HCV oraz stosowanie niektórych leków.

Liszaj płaski przybiera najczęściej zmiany przypominające siatkę o białym zabarwieniu, która znajduje się najczęściej na wnętrzu policzków i po bokach języka. Leczeniem zajmują się dermatolodzy, a najczęściej stosowanymi lekami są glikokortykosteroidy.

Biały nalot na języku. Jest się czego obawiać?

Biały nalot na języku wywołują różne czynniki takie jak np. rozwijająca się grzybica jamy ustnej. Wtedy na naszym języku pojawia się nalot, przypominający biały, gęsty płaszczyk. Może on również wskazywać na bakteryjne zapalenie jamy ustnej. Jeśli pojawiają się ropne nacieki obejmujące migdałki, rozpoznawana angina. Z kolei gdy biała barwa znika i zmienia się w malinową, wiele wskazuje na to, że to płonica.

Język może być pokryty białym nalotem również z powodu błędów popełnianych przy higienie jamy ustnej. Niedokładne czyszczenie powierzchni języka z osadów i resztek pokarmu sprawia, że nasz język zaczyna pokrywać biały nalot.

Halitoza, czyli nieświeży oddech

Kolejnym dość uciążliwym problemem jest halitoza. To nieprzyjemny zapach z ust, który jest wyczuwalny podczas wydychania powietrza przez osobę zmagającą się z tą przypadłością. Odpowiadają za nią znajdujące się w jamie ustnej bakterie, które rozkładają resztki pokarmowe, białka w ślinie i złuszczony nabłonek błon śluzowych do lotnych związków siarki. To powoduje z koeli nieprzyjemny zapach.

Przyczyny halitozy to niedostateczna higiena jamy ustnej, infekcje w jamie ustnej i mniejsze wydzielanie śliny. W niektórych przypadkach haliotza może być skutkiem chorób płuc, chorób metabolicznych czy przewodu pokarmowego.

Język geograficzny. Przyczyny nieznane

Język geograficzny jest zmianą o nieznanej przyczynie. Czym się charakteryzuje? W jamie ustnej pojawiają się nieregularne zaczerwienienia na bocznych i górnej powierzchni języka. Schorzenie jest również nazywane zapaleniem wędrującego języka i zazwyczaj nie wymaga leczenia. To łagodny stan zapalny, w którego wyniku dochodzi do zaniku brodawek nitkowatych i powstawania plam. Język geograficzny może się pojawić zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Leukoplakia. Biała plama

Leukoplakia to biała plama, która występuje na języku lub błonie śluzowej. Przyczyna? Do dziś trudno ją określić. Zazwyczaj jej rozwój jest związany z paleniem tytoniu, częstemu spożywaniu alkoholu, podrażnieniom błony śluzowej np. poprzez źle dopasowaną protezę. Leukoplakia najczęściej nie wymaga leczenia, ale może dochodzić do jej przekształcania się w nowotwór. Dlatego też konieczna jest regularna obserwacja specjalisty.

Zapalenie jamy ustnej

Zapalenie jamy ustnej jest chorobą, za powstawanie której odpowiada wiele czynników, m.in. wirusy, grzyby, bakterie, reakcja alergiczna czy antybiotykoterapia. Jak rozpoznać zapalenie jamy ustnej? Objawia się ono bólem, pieczeniem, zaczerwienieniem, trudnością w przełykaniu czy powstawaniem owrzodzeń.

Jak wygląda leczenie? Zalecana jest konsultacja stomatologiczna w celu wyleczenia zębów, które mogą być potencjalną przyczyną stanu zapalnego, jak i przyjmowanie odpowiednich leków. Trzeba też zwracać uwagę na higienę jamy ustnej i odpowiednio się odżywiać - zalecana jest delikatna dieta płynna lub półpłynna. Kluczowa jest również rezygnacja z używek wszelkiej maści. W przypadku alergicznego zapalenia jamy ustnej, ważne jest ograniczenie ekspozycji na to, co wywołuje taką reakcję.

Choroby jamy ustnej - domowe sposoby leczenia

Ziołowa płukanka i olejek goździkowy to pierwsza pomoc przy problemach w jamie ustnej

Chociaż domowe sposoby nie zastąpią porady specjalisty, to jeśli już borykamy się ze schorzeniem jamy ustnej, pomocne mogą się okazać domowe sposoby. Tutaj warto skorzystać z leczniczej mocy niektórych ziół, które mogą się okazać sprzymierzeńcami w walce z uciążliwym bólem. Najbardziej popularne z nich to szałwia i rumianek, które mają działanie odkażające i ściągające.

Z szałwii i rumianku można przygotować napary, którymi można płukać jamę ustną. W tym celu wystarczy zalać wrzątkiem torebkę lub łyżeczkę wybranego z ziół. Otrzymany napar należy przestudzić, a później używać do płukania jamy ustnej kilka razy dziennie. Sprawdzi się on przede wszystkim w łagodzeniu stanu zapalnego jamy ustnej.

Dolegliwości związane ze stanem zapalnym jamy ustnej może też złagodzić płukanka z wody utlenionej. Trzyprocentowy roztwór wody utlenionej należy zmieszać z przegotowaną, letnią wodą. Płukankę należy stosować trzy razy dziennie po 30 sekund.

Pomocne w łagodzeniu stanu zapalnego jamy ustnej będzie również płukanka z siemienia lnianego. Zawarte w nim związku śluzowe działają osłonowo i ściągająco. Oprócz tego siemię ma właściwości przeciwzapalne, dzięki czemu łagodzi ból i pieczenie. Do przygotowania naparu będą nam potrzebne dwie łyżki nasion siemienia lnianego. Zalewamy je szklanką wrzątku, odstawiamy na piętnaście minut i przecedzamy.

Domowe sposoby sprawdzą się również w przypadku aft. Osuszyć afty pomoże płukanie jamy ustnej roztworem soli. Wystarczy rozpuścić jedną łyżeczkę w kubku do połowy wypełnionym ciepła wodą. Tak otrzymanym roztworem płuczemy jamę ustną przez ok. 15 - 30 sekund, a następnie wypluwamy. Jamę ustną możemy tak płukać kilka razy w ciągu dnia.

Ból związany z pojawieniem się aft może łagodzić olejek goździkowy, który działa antybakteryjnie i przeciwbólowo. Wystarczy wymieszać od 4 do 5 kropli z oliwą z oliwek, nasączyć wacik i przykładać do bolącego miejsca.

