Co jeść zimą? Oto kilka produktów, które warto włączyć do codziennego menu.

Kiszonki wniosą do zimowej diety wiele dobrego. Nie dość, że są cennym źródłem witaminy C, to jeszcze zawierają bakterie probiotyczne. Oprócz tego zawierają witaminę E i beta-karoten. Kiszonki wspomagają trawienie i mają korzystny wpływ na mikroflorę jelitową.

Części z nas kojarzą się przede wszystkim z chłodniejszą porą roku. Często urozmaicają świąteczne wypieki, a w codziennej wersji często dodajemy je do owsianki czy jaglanki. Mowa o suszonych owocach takich jak śliwki, morele czy żurawina. Są bogate w składniki odżywcze, które z pewnością przydadzą się naszemu organizmowi zimą. Suszone owoce to źródło zdrowych cukrów, jak i błonnika, witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Co więcej, posiłek z ich dodatkiem syci na dłużej. Nie są one jednak polecane osobom chorującym na cukrzycę czy insulinooporność.