Na stylizację ślubną składają się stroje i dodatki obojga państwa młodych. Podkreśla to klimat ceremonii, może zaznaczać motyw przewodni całej uroczystości - ślubu i wesela. Jeśli panna młoda wybiera kreację, w której nie będzie "wymagała" towarzystwa partnera w smokingu czy klasycznym garniturze, pan młody ma sporą dowolność w wyborze swojego ubioru ślubnego. Boho, rustykalne i inne mniej formalne stylizacje dają do tego wyjątkową przestrzeń. W luźniejszym wydaniu, warto pobawić się formą.

Koszula pana młodego - nie tylko biała i monochromatyczna

"W luźniejszej stylizacji, koszula to nadal must have, bo jednak mówimy o stroju odświętnym, ale za to co do kolorów, faktury i wzorów, można naprawdę poszaleć. Istotne, aby kolor koszuli był dobrze dobrany - tak, aby nie konkurował ze strojem panny młodej. Jeżeli ma to być fuksja czy kolor morski, warto, aby znajdowały "potwierdzenie" na przykład w bukiecie ślubnym. Jeśli wzory na koszuli, to też takie, które nie będą "gryzły się" ze stylizacją kobiety. Przy wzorzystych koszulach lub w stylu boho, np. lnianych można, a nawet warto zrezygnować z krawata czy muchy. Z kolei do stylizacji z koszulą w kratę i szelkami oraz kaszkietem, pan młody bez muchy prezentowałby się zbyt mało wyraziście", radzi Karolina Dokić-Pietuszko z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele.

Zdjęcie Pan młody bez koszuli? Styliści nie zalecają takiego rozwiązania / 123RF/PICSEL

Skarpety i buty ślubnego luzaka

Jedno jest pewne - poza mokasynami są one niezbędnym elementem garderoby nawet najbardziej wyluzowanego pana młodego. Do mokasynów nie zakłada się nawet stopek - wystarczyć muszą bawełniane wkładki. Przy stylizacjach z puszczeniem oczka do gości, kolorowe skarpety, choćby różne, a i z jakimś żartobliwym wzorem czy napisem są jak najbardziej mile widziane. Wszystkie chwyty dozwolone pod jednym warunkiem - muszą być na tyle długie, aby spod spodni nie była widoczna goła łydka.

W przypadku obuwia męskiego mało eleganckie są modele, w których odsłonięte są palce lub pięty. Lepiej pozostawić je na inne, mniej formalne okazje. No chyba, że mówimy o ślubie na plaży lub prawdziwej inscenizacji boho nad rzeką.

Dodatki i odcienie tworzą stylizację

Szelki - można je nosić w sposób standardowy lub nonszalancko opuszczone na biodra. Jeśli strój nie zawiera elementów wzorzystych, szelki zdecydowanie mogą mieć wyraziste akcenty.

Fular - do stylizacji w stylu włoskim. Nonszalancko rozpięta koszula, zwężane spodnie i mokasyny.

Kamizelka - zamiast marynarki, na koszulę lub... T-shirt. Reszta stroju wtedy raczej stonowana, jeszcze ewentualnie kaszkiet dopełnić może stylizacji

Pasek - jeśli nie tnie niekorzystnie sylwetki w poprzek, może być dowolny, jednak nie bardziej wyrazisty niż ubiór. Pasek jest tylko dodatkiem i tego się trzymajmy.

Kolory, odcienie - triady lub barwy sąsiadujące na kole barw.



Zdjęcie W stylistyce boho można pozwolić sobie na więcej / 123RF/PICSEL

To jest nieeleganckie - nawet, jeśli ślub jest na luzie:

- odsłonięta łydka, także w pozycji siedzącej!

- zbyt obcisłe spodnie

- zbyt duża marynarka, wąskie spodnie

- krawat kończący się wyżej lub dużo niżej niż na styku klamry paska

- koszula z krótkim rękawem - nieformalnego looku dodają podwinięte rękawy do ¾

- zbyt obcisła lub zbyt luźna koszula

- koszula wysuwająca się ze spodni

Zdjęcie Skarpety powinny być tak długie, by nie wystawała łydka / 123RF/PICSEL

Jak strojem ślubnym poprawić męską sylwetkę?

Najważniejszą częścią fasonu garnituru męskiego, nie tylko formalnego, ale i luźnego, jest okolica ramion, a więc to marynarka odpowiada za ponad 50% sukcesu. Jak trafnie dobrać garnitur do sylwetki? "Mężczyźni o drobniejszej posturze dobrze będą prezentować się w marynarce wąskiej w kroju, z małymi poduszkami na ramionach. Do tego niezbyt szerokie klapy marynarki i dopasowane spodnie - zbyt obszerne zniekształcą sylwetkę. Mężczyźni o atletycznej budowie nie powinni "podkręcać" swojego wyglądu - strój powinien odzwierciedlać naturalną sylwetkę, inaczej może to wyglądać karykaturalnie", podpowiada Karolina Dokić-Pietuszko z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele.

Zdjęcie Dobrze dobrany garnitur poprawi proporcje sylwetki / 123RF/PICSEL

Obfity brzuch u pana młodego wymaga zastosowania trików, aby przybliżyć wygląd sylwetki do najbardziej pożądanej - przypominającej literę V. Pozwalają na to: krótsze marynarki zapinane na dwa guziki, monochromatyczny ubiór, nie dzielenie sylwetki w poprzek (obuwie i pasek w tonacji zbliżonej do stroju, na pewno nie jaśniejsze). Ciemniejsza niż garnitur koszula wyszczupla optycznie sylwetkę.

Puszyści panowie nie będą prezentować się dobrze, jeśli założą szeroki lub krótki krawat, albo taki, który będzie udekorowany poziomymi lub wzorzystymi wzorami.