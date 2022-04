Od 24 lutego, czyli dnia początku agresji Rosji na Ukrainę, granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 2,5 miliona uchodźców - informuje Straż Graniczna. To głównie kobiety i dzieci, którzy szukają schronienia przed wojną.

Jak podaje ONZ, łącznie Ukrainę od 24 lutego opuściło już ponad 4 miliony osób.

16-letni Timofey szuka w Polsce pracy

Jednym z 2,5 miliona uchodźców z Ukrainy, którzy znajdują się już w Polsce, jest 16-letni Timofey. Nastolatek przebywa obecnie w Chełmży, gdzie poszukuje pracy. Chce ją pogodzić z codziennymi obowiązkami, czyli szkołą. Na co dzień 16-latek jest bowiem uczniem. To jednak nie przeszkadza mu, by popołudniami podjąć pracę. Przyświeca mu bowiem bardzo konkretny cel.

Przyjechałem do Polski po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. tłumaczy 16-latek.

"Przyjechałem do Polski po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Mam pełne 16 lat. Mam świadomość, że jestem jeszcze uczniem i nie mogę pochwalić się wieloma miejscami pracy i bogatym doświadczeniem zawodowym. Mam jednak wielkie pragnienie, aby pomóc mojej rodzinie i odciążyć finansowo moich rodziców, którzy obecnie przebywają na Ukrainie" — tak zaczyna swój wpis 16-letni Timofey.

"Mogę być przydatny do przenoszenia, przesuwania, podnoszenia czegoś. Mogę pomagać w pielęgnacji ogrodu, sprzątać teren, wykonywać prace dorywcze na budowie. Mogę być również przydatny jako pracownik w placówkach handlowych, gastronomicznych i rekreacyjnych" — pisze nastolatek.

Timofey podkreślił, że łatwo się uczy i szybko opanowuje wszelkie instrukcje. Dzięki temu może wykonywać bardziej odpowiedzialne prace - na magazynie czy sali sprzedaży.

"Jestem gotowy, aby oderwać dziecko od komputera"

Co więcej, chłopak od wielu lat trenował w Ukrainie lekkoatletykę oraz hokej na lodzie. W związku z tym proponuje również możliwość przeprowadzenia ogólnych treningów dla dzieci.

"Jestem gotowy, aby oderwać dziecko od komputera i zorganizować mu aktywny wypoczynek — nauczyć je grać w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, jeździć na rowerze/ deskorolce, a nawet po prostu spacerować z nim na świeżym powietrzu. Mogę z nim rozmawiać po angielsku podczas gier sportowych i spacerów, dzięki czemu nauczy się języka obcego - liczenia, prostych wyrażeń, pojedynczych słów. Możemy wspólnie czytać książki dla dzieci w języku obcym" — czytamy w poście.

Gotowy do pracy, prześlij swoje oferty! zakończył młody uchodźca.

"Bracia Polacy, jesteście niesamowici!"

Post opublikowany przez 16-latka szybko uzyskał ogromne zasięgi. Udostępniło go ponad 2 tys. osób, w tym znani politycy czy gwiazdy ekranu.

Nastolatek poinformował już, że otrzymał sporo ofert. "Teraz je analizuję" - przekazał. Post zakończył słowami: "Bracia Polacy, jesteście niesamowici!".

