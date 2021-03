Święta za pasem, wiosna rozgościła się już na dobre, a wraz z nią wiosenne porządki. Te nie należą jednak często do przyjemności - po pracowitym dniu czujemy zmęczenie, ból głowy, a nawet mdłości. Choć trudno w to uwierzyć, za ten stan może odpowiadać stosowana w domu chemia gospodarcza.

Zdjęcie Ekologiczne środki do sprzątania chronią nasze zdrowie i środowisko /Polsat

W skład popularnych środków do czyszczenia może wchodzić aż 150 000 różnych substancji, dość wspomnieć te najbardziej znane, takie jak amoniak, fosforany, fenole czy chlor. W takiej chemicznej chmurze trwamy nawet kilka godzin, a to ma niebagatelny i niestety nienajlepszy wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Chemiczne środki czystości mogą powodować duszności, niszczyć układ oddechowy, ale również środowisko - trują wodę i przyrodę.



Alternatywą dla chemii gospodarczej mogą być ekologiczne, naturalne środki czystości, które przygotujemy w domu. Chronią planetę, zdrowie i co nie jest bez znaczenia, niewiele kosztują! Koszt domowego środka do czyszczenia to bowiem zaledwie kilkadziesiąt groszy!



Gospodynie programu "Ekologicznie", Sylwia Majcher oraz Ela Sawerska przedstawiają proste przepisy na domowe środki czystości - pokochacie te patenty i z pewnością zostaną one z wami na dłużej!





Zdjęcie Ekologiczne środki czystości chronią planetę oraz nasze zdrowie / Polsat

Wideo Ekologicznie: Porządki bez chemii

