Maseczka wielorazowa: Jak ją uszyć?

- Od 16 kwietnia 2020 r. wprowadzamy obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej – poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Co zrobić, kiedy podczas pandemii kupienie maseczki ochronnej graniczy z cudem? Uszyj ją samodzielnie! Zrobienie maseczki wielorazowej jest wyjątkowo proste.

Zdjęcie Z uszyciem maseczki wielorazowej poradzą sobie nawet laicy /INTERIA.PL

Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa spowodowała, że kupno maseczki ochronnej w aptekach i sklepach specjalistycznych niemal graniczy z cudem. Z tego powodu coraz więcej osób decyduje się, by szyć je samodzielnie. Dla wielu z nas to jedyne rozwiązanie, jeśli chcemy mieć możliwość przemieszczania się po 15 kwietnia.

W Internecie pojawił się wysyp tutoriali, których autorzy pokazują, jak krok po kroku uszyć maseczkę. Trudno jednak odnaleźć się w gąszczu porad i wybrać najlepszy krój. Przebrnęliśmy przez wiele z nich, porozmawialiśmy z ekspertami i mamy dla was sprawdzony model!

W roli maseczki wielorazowej doskonale sprawdzi się maseczka bawełniana ze specjalną kieszonką na filtr i wszytym drucikiem, który pozwoli idealnie dopasować ją do naszego nosa.

Co jest potrzebne do zrobienia maseczki wielorazowej?

Zanim przystąpisz do szycia maseczki, musisz przygotować wszystkie niezbędne materiały. Będzie ci potrzebny kawałek bawełny - 100 proc., najlepiej nowej, ale możesz też wykorzystać w tym celu np. starą pościel, dwa kawałki gumki o długości około 17 cm i cienki drucik o długości 18 cm. Maseczkę możesz uszyć na maszynie lub ręcznie.



Zdjęcie Maseczkę wielorazową uszyjesz z kawałka bawełny, drucika oraz dwóch kawałków gumki / INTERIA.PL

Przed użyciem bawełnę należy wyprać w minimum 60 st. C i wyprasować. Końcówki drucika musisz zagiąć, aby nie przebiły materiału. Jeśli nie dysponujesz żadnym drutem, wykorzystaj spinacz - można go łatwo wyprostować, zagiąć końce i wykorzystać w maseczce. Będzie krótszy, ale wystarczy, by objąć nos.



Filtr, którego będziesz używać, możesz kupić lub zrobić, np. z kawałka flizeliny.



Jak zrobić maseczkę wielorazową - instrukcja krok po kroku

Krok 1.: Wypierz i wyprasuj kawałek bawełny, który zamierzasz użyć. Wytnij z niego prostokąt o wymiarach 23 x 33 cm.



Krok 2.: Zagnij do środka materiał wzdłuż dłuższego boku (wystarczy zgięcie ok. 0,5 cm) i przeszyj. Powtórz czynność kolejno z pozostałymi trzema krawędziami. Po zakończeniu tego etapu materiał powinien wyglądać jak poniżej. Obszycie brzegów zabezpieczy go przed strzępieniem się.



Zdjęcie W pierwszym etapie otrzymasz materiał z obszytymi wszystkimi bokami / INTERIA.PL

Krok. 3.: Złóż materiał na pół krótszymi krawędziami do siebie (wzorek wewnątrz) i zszyj je na długości ok. 6 cm od jednego brzegu i 6 cm od drugiego - tak, by w środku została dziura na włożenie filtra. Szwy zostały zaznaczone na poniższym zdjęciu czerwoną przerywaną linią.

Zdjęcie Zostawienie dziury jest niezbędne, by w maseczce można było umieścić filtr / INTERIA.PL

Krok 4.: Przewróć maseczkę na prawą stronę i ułóż tak, by szew z okienkiem na filtr znajdował się ok. 2 cm od dolnej krawędzi - jak na zdjęciu poniżej.

Zdjęcie Dziura na filtr powinna się znajdować przy dolnej krawędzi maseczki / INTERIA.PL

Krok 5.: Pora na wszycie gumek. Końcówkę jednej z nich wsuń miedzy obie warstwy materiału - tuż przy górnej krawędzi maski. Wystarczy wsunąć ok. 0,5-0,7 mm gumki. Zacznij zszywać boczną krawędź od góry, wzdłuż czerwonej przerywanej linii zaznaczonej na poniższym zdjęciu. Zanim przeszyjesz bok do końca, wsuń drugi koniec gumki między warstwy materiału przy dolnej krawędzi. Dopiero wtedy dokończ zszywanie. Analogicznie postępuj z kolejną gumką po drugiej stronie maseczki.



Zdjęcie Boki maseczki zszyj w taki sposób, by dziura na filtr pozostała na tej samej wysokości - ok. 2 cm od dolnej krawędzi / INTERIA.PL

Na końcu tego etapu maseczka powinna wyglądać jak poniżej.

Zdjęcie Maseczka jest już prawie gotowa / INTERIA.PL

Krok 6.: Przez otwór na filtr włóż drucik i umieść go w górnej części maseczki - równolegle do górnej krawędzi.

Zdjęcie To ważne, be drucik znalazł się tuż pod górną krawędzią. Dzięki niemu maseczkę dopasujesz do nosa / INTERIA.PL

Krok 7.: Przeszyj maseczkę wzdłuż górnej krawędzi, około 0,5 cm od jej brzegu - tak, by unieruchomić drucik w górnej części maski. Szew zaznaczono czerwoną przerywaną linią na poniższym zdjęciu.

Zdjęcie Szew poniżej drucika ustabilizuje jego położenie / INTERIA.PL

Krok 8.: Aby maseczka dobrze dopasowywała się do twarzy, a zwłaszcza do wystającego z niej nosa, musisz złożyć ją w harmonijkę i ponownie przeszyć boki. Przed zszyciem dobrze jest przeprasować harmonijkę żelazkiem, które pomoże utrwalić nowy kształt. Szew zaznaczono czerwoną przerywaną linią na poniższym zdjęciu.

Zdjęcie Po złożeniu maseczki w harmonijkę, zepnij ją szpilkami, a dopiero później zszyj / INTERIA.PL

Zdjęcie Tak wyglądają zakładki harmonijki widziane z boku / INTERIA.PL

Twoja maseczka jest już gotowa!



Jak zakładać i ściągać maseczkę ochronną?

Główny Inspektorat Sanitarny zamieścił w czwartek, 9 kwietnia, na swoich stronach instrukcję, jak poprawnie nakładać i zdejmować maseczkę. Podkreśla w niej, by przed założeniem maseczki, zadbać o czystość dłoni - umyć je wodą z mydłem lub zdezynfekować.



Staraj się nie dotykać samej maseczki, a jedynie trzymać za gumki. W pierwszej kolejności materiałem przykrywasz nos i usta, potem zakładasz gumki za uszy i naciągasz maskę na brodę.



Upewnij się, że między twarzą a maską nie ma przerwy i dobrze przylega. W razie potrzeby dopasuj ją za pomocą drucika.



Maskę wymień na nową, gdy tylko będzie wilgotna. GIS zaleca, aby nie używać ponownie masek jednorazowych. Na szczęście twoja jest wielokrotnego użytku - wystarczy wyprać ją w minimum 60 st. C, by móc z niej ponownie skorzystać.

Aby zdjąć maseczkę w bezpieczny sposób, chwyć ją za gumki i ściągnij z twarzy. Pod żadnym pozorem nie dotykaj przodu maski. Zużytą maseczkę umieść w woreczku lub zamykany pojemniku. GIS instruuje, by po zdjęciu umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować.



Jak prać maseczkę ochronną?

Bawełniane maseczki wielokrotnego użytku po wykorzystaniu wystarczy po prostu wyprać w temperaturze min. 60 st. C. To wystarczy, by była bezpieczna i nadal spełniała swoją funkcję. Pamiętaj, by zmieniać maseczkę za każdym razem, gdy zrobi się wilgotna.

Zanim wrzucisz maseczki do prania załóż jednorazowe rękawiczki, a wszystkie woreczki opróżniaj bezpośrednio do pralki. Unikaj dotykania maseczek. Pamiętaj też, by prać je oddzielnie, a nie z codziennym praniem.

Po wypraniu i wysuszeniu maseczki można ją dodatkowo zdezynfekować. Wykorzystaj w tym celu żelazko i wyprasuj je w maksymalnej temperaturze. Tak przygotowane przechowuj w czystym miejscu.



Zobacz również, jak zrobić maseczkę jednorazową: