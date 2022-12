Z wigilią wiąże się wiele tradycyjnych zwyczajów. Wśród nich między innymi wieszanie jemioły, zasiadanie do stołu wraz z pierwszą gwiazdką pojawiającą się na niebie czy łamanie się opłatkiem. Od lat kościół zachęca również, aby ten dzień był postnym. Na wigilijnym stole lądują więc ryby, pierogi z kapustą czy uszka z grzybami.

Kontrowersyjnym tematem w wielu polskich domach jest jednak kwestia alkoholu. Czy w wigilię można pić mocniejsze trunki? Sprawa nie jest do końca jasna, dlatego też głos postanowił zabrać popularny na TikToku duchowny. Rozwiał wszelkie wątpliwości.

Czy w wigilię można pić alkohol?

24 grudnia, zgodnie z tradycją, w Polsce obowiązuje post. Kościół zaleca także, aby tego dnia powstrzymać się od spożywania alkoholu. W praktyce wygląda to jednak różnie. Mocniejsze trunki często pojawiają się na stole już podczas wigilijnej kolacji lub tuż po jej zakończeniu. Sprawę skomentował popularny duchowny.

Ksiądz Sebastian Picur na co dzień posługuje w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie. Jest jednak niezwykle popularny w sieci. Od dłuższego czasu jest bowiem aktywnym użytkownikiem TikToka. Jego konto obserwuje ponad pół miliona internautów.

Ksiądz zyskał sympatię wielu osób głównie z uwagi na fakt, iż nie boi się trudnych pytań. Z chęcią rozwiewa wszelkie wątpliwości wiernych. Wyjaśnił również, czy picie alkoholu w wigilię jest dobrą praktyką. W tym celu udostępnił na TikToku krótkie wideo, w tle którego słyszymy monolog: "Odstąpmy od tego, odstąpmy od tego, wycofajmy się z tego pomysłu, bo jest to... nierozsądne, jest to niepotrzebne, jest to niemoralne".

Duchowny wskazał również, że "picie alkoholu w czasie wigilii nie należy do katolickich zwyczajów".

Pod opublikowanym przez księdza wideo natychmiast zaroiło się od komentarzy. Jedni internauci przyznali duchownemu rację, podczas gdy inni zdecydowanie się z nim nie zgodzili. "U mnie zawsze pije się wino do kolacji wigilijnej i uważam, że powinno znajdować się na każdym stole", "Alkohol nie jest i nigdy nie był zły według naszej wiary. Nikomu nie zaszkodzi lampka wina przy kolacji. Problem jest kiedy ktoś nie ma umiaru" - pisali internauci.

Pamiętajmy, aby w każdej sytuacji zachować zdrowy rozsądek. Święta są szczególnym czasem, przepełnionym spotkaniami z najbliższymi. Warto poświęcić go na rozmowy, wspólne kolędowanie czy zabawę z dziećmi.

