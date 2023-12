Spis treści: 01 Jak zorganizować Wigilię i nie zwariować? Świąteczna check lista

Jak zorganizować Wigilię i nie zwariować? Świąteczna check lista

Przygotowania świąteczne w przypadku niektórych osób trwają już od kilku tygodni. Zwłaszcza tych bardziej zorganizowanych, które lubią mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. Jednakże nie wszyscy mają nieposkromiony zapał do organizacji bożonarodzeniowych przyjęć i zostawiają wiele obowiązków na ostatnią chwilę. Przygotowaliśmy z tej okazji listę rzeczy i zadań, które warto zrobić przed Bożym Narodzeniem. Często w biegu i pośpiechu ulatują nam nawet najważniejsze informacje, a zwłaszcza, gdy organizacja Wigilii spoczywa na naszych barkach.

Wszystkie czynności, które odkładamy na potem, powinny zostać spisane na papierze. Najlepiej w widocznym dla nas miejscu. Warto również dopisać obok zadania dzień, w który chcemy je wykonać. Pomoże to uporządkować wszystkie obowiązki. Powinno również nosić się przy sobie notes, a każde myśli, które nagle napłyną nam do głowy, takie jak „muszę kupić jajka”, najlepiej spisać od razu.

Zdjęcie Stwórz kalendarz świątecznych obowiązków / @irynakhabliuk / materiał zewnętrzny

Nie pozostaw tej kwestii na ostatnią chwilę, a goście zapamiętają tę Wigilię na długie lata

Podczas organizacji Wigilii zawsze należy pamiętać o przygotowaniu 12 potraw. Nad tą tradycją nie ma co się zastanawiać, ani jej upraszczać. Zwyczaj ten obejmuje zarówno posiłki słone, jak i słodkie. Każdy rodzaj ryby, już będzie inną potrawą. Oto 12 pomysłów na tradycyjne potrawy świąteczne:

Przygotowując potrawy, warto pamiętać, że niektóre z nich można wcześniej zamrozić, np. pierogi lub krokiety. Pozwoli to zaoszczędzić nam trochę czasu. Jeśli wiemy już, co chcemy ugotować na święta, należy stworzyć szczegółową listę produktów do zakupienia, których brakuje w domu. Pomocne będą przepisy, w których tak naprawdę mamy wszystko wypisane, jak na tacy. TUTAJ znajdziecie kilka kuchennych inspiracji.

Zdjęcie Pamiętaj o dekoracjach na stół wigilijny / Getty Images

Bez niej nie ma świąt. Podczas Wigilii nie może jej zabraknąć

Choinka to ważny symbol świąt Bożego Narodzenia, oznacza nadzieję i jedność. Dlatego warto upewnić się, że zagości w naszym domu. Jeżeli mieszkamy w bloku, to zaleca się wybranie mniejszego lub ciętego drzewka. Jeśli posiadamy dom, to można sobie pozwolić na choinkę w doniczce, a następnie przesadzenie jej do ogrodu. Wcześniej należy upewnić się, czy mamy komplet ozdób. Być może coś się wytłukło ubiegłego roku? Zgodnie z tradycją, choinkę należy ubierać w wigilijny poranek, więc lepiej, aby nie martwić się wtedy, czy mamy pasujące do siebie dekoracje. Sprawdźcie, jak pielęgnować żywe drzewko.

Nie zapomnij o prezentach. Dodaj je do listy

Ważną, choć nie najważniejszą, kwestią są prezenty. Warto zadbać o to, aby nikt nie poczuł się pominięty. Wcześniej należy sprawdzić, czy mamy podarunek dla każdej bliskiej osoby. Jeśli chcemy zaoszczędzić w tym roku trochę pieniędzy na prezentach, można urządzić „losowanie”, kto komu coś przyszykuje. Najlepiej przygotować wcześniej listę gości i zapisać sobie, komu jeszcze nie zakupiliśmy podarunku.

Warto również zaopatrzyć się w „awaryjny prezent”, dla niespodziewanego gościa. Nigdy nie wiadomo, czy ktoś nie będzie w potrzebie. W takim przypadku należy przygotować coś uniwersalnego, jak kosmetyki lub słodycze. Istotne jest także sprawdzenie, czy mamy opakowania na prezenty, aby w dniu Wigilii nie rozgrzebywać starych szafek w poszukiwaniu torebek lub ozdobnego papieru. Sprawdźcie, jak szybko i prosto zapakować prezenty, aby nie było widać jego zawartości pod choinką.

Zdjęcie Pakowanie prezentów może być szybkie i proste / Getty Images

Sprawdź termin ważności. Być może już dawno minął

Mimo że opłatek zazwyczaj ma dosyć długą datę ważności, to najlepiej jednak wcześniej sprawdzić, czy ten okres dawno nie przeminął. Często myślimy, że pozostał nam z poprzedniego roku, jednak tuż przed Wigilią okazuje się niezdatny do spożycia. Kupując opłatek, pamiętajmy, że powinien zostać wcześniej poświęcony. Możemy zakupić go pod kościołami, klasztorami i w sklepach z dewocjonaliami.

Pamiętaj o bliskich. Na pewno to docenią

Czy zdążyliście wysłać bliskim świąteczne kartki ? Niektórym może wydawać się to staroświeckie. Jednak szczerze mówiąc, ma to swój urok. Miło jest, gdy inni o nas pamiętają i fatygują się, aby przesłać bożonarodzeniowe życzenia. Teraz może być już na to za późno. Jednakże zawsze można zrobić to w formie elektronicznej. Jeśli nie chcemy angażować się w tworzenie „cyfrowej pocztówki”, możemy wysłać świąteczne wiadomości do rodziny i przyjaciół. W internecie znajdziemy wiele przykładowych życzeń i ciekawych wierszy. TUTAJ znajdziecie kilka propozycji.

Zdjęcie Poproś wnuczkę lub córkę, aby przygotowała elektroniczną kartkę świąteczną. To banalnie proste! / Getty Images

To najbardziej czasochłonna czynność. Lepiej z tym nie zwlekać

Podczas organizacji Wigilii bardzo ważne są porządki. Zawsze znajdzie się ciocia, która wypowie się na temat stanu czystości w domu. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Mycie okien,

pranie firanek i obrusów,

odkurzenie domu (w tym pod kanapą i meblami),

wyczyszczenie świątecznej zastawy,

segregacja ubrań,

starcie kurczu.

Bieżące sprzątanie ułatwi „ogarnięcie” domu w Wigilię. Jeżeli któregoś dnia wyjdzie słońce, warto wtedy zabrać się za mycie okien oraz balkonu, aby nie okazało się, że potem zaskoczy nas mróz. Sprawdźcie, jak prawidłowo myć okna zimą.

Niech gra muzyka!

Wigilia bez świątecznej playlisty nie może być udana. Warto wcześniej przyszykować listę świątecznych piosenek oraz kolęd, które będą towarzyszyć bliskim podczas tej wyjątkowej okazji. Nic tak nie jednoczy, jak wspólnie podśpiewywanie. Na playliście nie może zabraknąć:

„Bóg się rodzi, moc truchleje”,

„Cicha noc, święta noc”,

„Dzisiaj w Betlejem”,

„Gdy się Chrystus rodzi”,

„Hej kolęda, kolęda”,

„Jezus malusieńki”,

„Lulajże Jezuniu”,

Andy Williams – „It’s the Most Wonderful Time Of the Year”,

Mariah Carey – „All I Want for Christmas Is You”,

Nat King Cole – „The Christmas Song”.

Sprawdź, czy masz się w co ubrać

Jeśli nie chcemy w dniu Wigilii zamartwiać się nad wyborem kreacji, to warto wybrać ją wcześniej. Kombinacji jest niezwykle wiele. Można postawić na elegancję i założyć szykowaną sukienkę z marynarką. W przypadku mężczyzn może to być garnitur lub koszula z jeansami. Chcąc podkreślić świąteczny klimat, możemy ubrać rodzinę w świąteczne sweterki. Kobiety mają w tej dziedzinie większe pole do popisu. Może to być koszula ze spodniami lub spódnicą, albo sukienka ze sweterkiem.

