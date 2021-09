Według autorów projektu ustawy "Stop aborcji" złożonego do Sejmu przez Fundację Pro-Prawo do życia, "prawna ochrona życia dzieci poczętych jest w Polsce fikcją", a "wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 nie stanowi istotnej bariery dla zabójców, ponieważ nie odnosi się w żaden sposób do ścigania aborcyjnych przestępstw".

Jak mówił Mariusz Dzierżawski, prezes Fundacji Pro-Prawo do życia, podczas konferencji prasowej pod Sejmem: "Niestety ludzie odpowiedzialni za stanowienie i przestrzeganie prawa w Polsce, tolerują to, że dziesiątki tysięcy dzieci giną, matki i ojcowie stają się współuczestnikami zbrodni, a ład moralny w Polsce jest niszczony". Podkreślał też, że "zgodnie z projektem, dzieci poczęte będą chronione na podstawie tych samych przepisów, co inni ludzie, ponieważ dziecko poczęte jest człowiekiem".

Nowy projekt Fundacji Pro-Prawo do życia. Co zakłada?

Fundacja Pro-Prawo do życia w swoim projekcie chce wprowadzić istotne zmiany w Kodeksie karnym. Według ustawy, za dokonanie aborcji oraz pomoc w jej przeprowadzeniu powinny zostać wprowadzone kary analogiczne do kar za pozbawienie życia człowieka.

Projekt wprowadza także do ustawodawstwa definicję "dziecka poczętego" w art. 115 ("Dzieckiem jest człowiek w okresie od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności; dzieckiem poczętym jest dziecko w okresie do rozpoczęcia porodu w rozumieniu art. 149").

Pomysłodawcy chcą usunięcia z Kodeksu karnego kar za aborcję - przerwanie ciąży miałoby być traktowane jak zabójstwo, a działania wobec płodu takie jak narażenie na uszczerbek na zdrowiu, utratę zdrowia i życia i inne określone w art.. 155-157 i 160 KK traktowane tak, jak działania wobec człowieka urodzonego.

Ustawa "Stop aborcji". Tak odpowie kobieta, która usunęła ciążę

Fundacja Pro-Prawo do życia zaznacza przy tym: "Jeżeli sprawcą przestępstwa określonego w §1 lub §4 jest matka dziecka poczętego, a czyn ten jest popełniony na szkodę takiego dziecka, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia".

Zdjęcie Według zapisów w projekcie ustawy kobieta, która usunęła ciążę może nie podlegać karze. Dotyczy to "nieumyślnej formy czynu" / 123RF/PICSEL

Jak jednak precyzują twórcy projektu "Stop aborcji" w uzasadnieniu proponowanych zmian: "wyłączenie to dotyczy nieumyślnej formy czynów, polegającej co do zasady na niedochowaniu przez matkę dziecka poczętego ostrożności, jakiej wymaga się od osoby w jej stanie. Jednocześnie osoby trzecie, które wskutek swego zaniedbania doprowadziły do śmierci lub uszkodzenia ciała dziecka poczętego, podlegają karze za ten czyn".

W przypadku więc gdy kobieta przerwała ciążę z premedytacją, sąd, według proponowanych zmian ustawodawczych, może, ale nie musi odstąpić od wymierzenia kary - w myśl przepisów może zostać ukarana długoletnim więzieniem.

Odpowiedzialność karna lekarza według "Stop aborcji"

Projekt ustawy "Stop aborcji" mówi również o działaniu i odpowiedzialności lekarza. "Aborcja (działanie nakierowane bezpośrednio na śmierć dziecka poczętego) nie jest środkiem zaradczym wobec zagrożenia zdrowia lub życia matki dziecka. Działania lecznicze wobec matki mogą natomiast wiązać się z zagrożeniem dla życia dziecka, a czasami spowodować jego śmierć. W medycynie często zdarzają się sytuacje, gdy podjęcie terapii wiąże się z ryzykiem dla zdrowia lub życia pacjenta. Jeśli działania te były podjęte zgodnie z wiedzą i sztuką lekarską to lekarz nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody" - piszą twórcy projektu w uzasadnieniu.

"Proponowane zmiany prawa nie pociągają więc za sobą zagrożenia dla zdrowia lub życia matek. Nie spowodują również zaprzestania stosowania diagnostyki i terapii prenatalnej" - dodają.

Fundacja Pro-Prawo do życia zebrała pod projektem ustawy ok. 130 tysięcy podpisów. Tym samym projekt trafił do Sejmu, gdzie oczekuje na pierwsze czytanie.

