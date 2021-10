Jak zrobić znicz ekologiczny? To ostatni moment!

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że nawet szklane znicze nie nadają się do przetworzenia. Są zanieczyszczone parafiną i wykonane ze szkła o innym składzie niż to, z którego wykonywane są np. butelki. Możesz jednak zadbać o środowisko i wykonać swój własny ekologiczny znicz, który zostanie z tobą na długie lata.

Jak wykonać znicz ekologiczny?

Stworzenie własnego, ekologicznego znicza jest bardzo proste. Potrzebna będzie ci mała gliniana doniczka, wosk pszczeli (do kupienia w sklepie pszczelarskim), gruby jutowy lub lniany sznurek, ołówek i aluminiowe naczynie do roztopienia wosku.

Kostkę wosku wrzuć do naczynia i umieść na palniku. Cały czas mieszaj wosk, by się nie przypalił. Gdy wosk będzie miał już postać płynną, dorzuć pocięte sznurki. Po paru minutach wyciągnij je i postaw w doniczce, opierając ich końce na ułożonym na niej poziomo ołówku. Zalej naczynie i sznurki roztopionym woskiem.



Twój ekologiczny znicz jest już gotowy! Po Zaduszkach możesz wziąć go do domu, wyczyścić z wosku, a za rok powtórzyć cały proces od początku. Dzięki temu nie wygenerujesz niepotrzebnych śmieci i zamiast plastiku czy szkła wykorzystasz tylko naturalne materiały!





