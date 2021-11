W czasopiśmie naukowym "Demography" pod koniec października opublikowano badania na temat wpływu całkowitego zakazu aborcji na śmiertelność okołoporodową kobiet. Autorka pracy, demografka, prof. Amanda Jean Stevenson z Uniwersytetu Colorado, podaje, że restrykcyjny zakaz aborcji przyczyniłby się do powiększenia śmiertelności kobiet średnio o 21 proc. - oznaczałoby to średnio 140 dodatkowych zgonów rocznie. W przypadku Afroamerykanek - śmiertelność średnio powiększyłaby się nawet o 33 proc.

Zakaz aborcji zwiększy śmiertelność kobiet. Tak wynika z danych

Liczby podane w wynikach badania odzwierciedlają tylko zgony, które są związane z powikłaniami w czasie ciąży i porodu. Tymczasem śmiertelność kobiet byłaby jeszcze wyższa, w przypadku wzięcia pod uwagę nielegalnych zabiegów aborcji.





Wniosek jest taki, że jeśli odmawia się wykonania aborcji, wzrasta liczba zgonów związanych z ciążą i porodem, dlatego, że donoszenie ciąży jest statystycznie bardziej niebezpieczne dla kobiety niż aborcja

Reklama

- podkreśla autorka badań.



Podobne dane podaje Centers for Disease Control and Prevention. Z ich badań wynika, że ryzyko śmierci z powodu aborcji wynosi 0,6 na 100 tys. zabiegów. W przypadku porodów ryzyko śmierci jest o wiele wyższe: 20 na 100 tys. Wynika z tego, że donoszenie ciąży jest 33 razy bardziej ryzykowne niż jej przerwanie.





Zakaz aborcji uchwalono m. in. w Teksasie

Praca została opublikowana niedługo po tym, jak Teksas uchwalił bardzo restrykcyjne prawo aborcyjne, które zakazuje bez żadnych wyjątków kobietom przerywania ciąży po 6. tygodniu. W praktyce jest to więc całkowity zakaz przerywania ciąży. Podobne prawa uchwalono również w 10 innych stanach, jednak zostały one zaskarżone i nie weszły w życie.



W Stanach Zjednoczonych współczynnik śmiertelności kobiet wynosi 201 zgonów na milion. Dla porównania - w Polsce wynosi on około 40.



Przeczytaj też:



Surogacja: Handel dziećmi czy wzajemna pomoc?



Alkoholiczki. Jak piją kobiety uzależnione od alkoholu?



Weronika Książkiewicz znów została sama?!



* * *



Zobacz więcej: