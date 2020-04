Jak oszczędzać wodę w domu? Sześć prostych trików!

Naukowcy alarmują od lat: Woda jest na wagę złota i jeśli nie nauczymy się jej gromadzić już dziś, w niedalekiej przyszłości mogą nam grozić... wojny o wodę.

Zdjęcie Nieszczelny kran może powodować utratę nawet 10 litrów wody na dobę! /123RF/PICSEL

Zasoby wody nie są niewyczerpalne, a wraz ze wzrostem liczby ludności zapotrzebowanie na nią jest coraz większe. Ten problem zaczyna dotyczyć również Polski, spośród wszystkich państw kontynentalnych mamy jej najmniej! Biolodzy zauważają, że w skutek wieloletnich zaniedbań nie potrafimy "zatrzymywać" wody (zatrzymujemy zaledwie 6,5 proc. wody, podczas gdy inne kraje nawet 40 proc.) i nie jesteśmy przygotowani na kolejny rok suszy.

Budowanie wielkich zbiorników retencyjnych, oczek wodnych, sadzenie drzew i ochrona terenów podmokłych to wyzwania stojące dziś przed polskim rządem, ale w procesie gospodarowania wodą niebagatelne znaczenie mają małe, codzienne wybory Polaków. Oto pięć prostych trików, które pomogą ci oszczędzać wodę w domu!



Wykorzystuj wodę ponownie

Ten prosty trik nie jest wynalazkiem naszych czasów - robiły tak przecież nasze babcie! Wodę z kąpieli w wannie możesz wykorzystać do ścierania kurzu, mycia mebli i podłóg. Wodą z płukania owoców chętnie posilą się spragnione owady i małe żyjątka, które spotkasz we własnym ogródku. Wodę dla jeży przelej do małych podstawek lub zakrętek od słoików, owadom zapylającym przygotuj poidełko.

Jak zrobić poidło dla pszczół?



Przepis jest prosty - do podstawki od doniczki lub niezbyt głębokiego talerza włóż płaskie kamienie, drewienka i mech. Pamiętaj, by wody nie było zbyt dużo, a pszczoły miały gdzie odpocząć. Duża ilość kamieni i drewienek zapobiegnie też utonięciu mniejszych owadów.



Rada: Wodę po gotowaniu wykorzystaj do podlewania kwiatków.

Napraw cieknące krany

Choć trudno w to uwierzyć, mnóstwo wody tracimy w wyniku usterek, z naprawą których zwlekamy czasem latami. To błąd! Specjaliści przekonują bowiem, że nieszczelny kran może powodować utratę nawet 10 litrów wody na dobę! W czasach, w których jest ona na wagę złota to prawdziwe marnotrawstwo, o wysokich rachunkach za wodę nie wspominając.



Rada: Sprawdź swoją instalację hydrauliczną. Zakręć zawory i odczytaj wodomierz po kilku godzinach. Jeżeli wartość się zmieniła – masz w domu przeciek.