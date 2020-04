Jak nie przytyć podczas kwarantanny?

Siedzenie w domu sprzyja podjadaniu - chociażby z nudów. A to jak wiemy szybko przekłada się na dodatkowe kilogramy. Jak zatem przetrwać kwarantannę i nie przybrać na wadze?

Zdjęcie Podczas kwarantanny nasze zapasy znikają szybciej, niż planowaliśmy. Zwłaszcza zapasy słodyczy /123RF/PICSEL

Wiele osób zrobiło zapasy jedzenia z nadzieją, że wystarczą przynajmniej na kilka dni. Niestety, podczas kwarantanny znikają one w błyskawicznym tempie. Dotyczy to zwłaszcza słodyczy. Może się to szybko przełożyć na dodatkowe fałdki tłuszczu.

- Jedząc 1000 kcal ponad zapotrzebowanie, można przytyć kilogram tygodniowo - ostrzega dietetyk, Urszula Somow.

Tyciu podczas izolacji sprzyja również drastycznie obniżona ilość ruchu. I nie chodzi tutaj o treningi, ale o naszą codzienną aktywność fizyczną, taką jak wchodzenie po schodach czy chociażby dojście na przystanek autobusowy.

W jaki sposób możemy się ustrzec przybierania na wadze? Przede wszystkim powinniśmy pilnować stałych godzin jedzenia oraz pamiętać o regularnym piciu wody. Badania wykazały, że sprzyja ona odchudzaniu.

Ale to nie wszystko! Dietetyczka zdradziła kilka kilka sprawdzonych trików. Poznasz je, kiedy obejrzysz poniższy materiał: