Wkrótce w sejmie czytanie projektu kolejnego zaostrzenia prawa aborcyjnego. Czego się spodziewać?

Na kolejnym posiedzeniu Sejmu 1-2 grudnia odbędzie się pierwsze czytanie kolejnego projektu, który ma całkowicie zakazać aborcji. Jest to projekt obywatelski, przygotowany przez fundację Pro - Prawo do Życia, z którą związana jest m.in. Kaja Godek. Został złożony w sejmie we wrześniu.

Co znajdzie się w projekcie ustawy?

bezwzględny zakaz przerywania ciąży, nawet gdy zagraża zdrowiu i życiu matki

zrównanie statusu prawnego płodu z człowiekiem

kary za aborcje dla wszystkich osób zaangażowanych w zabieg - od 5 do 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie za dokonanie aborcji

kary za poronienia, do których doszło w wyniku „niedochowania ostrożności”

Jak wiele Polek wciąż pamięta, w zeszłym roku zaostrzenie prawa aborcyjnego w przypadku ciąży z wadami letalnymi płodu spowodowało ogromne protesty na ulicach wielu polskich miast. Teraz możemy się spodziewać podobnej złości Polek.

Już zapowiedziano kilka manifestacji, a kolejne zapewne będą się pojawiać. Niedawne marsze ku pamięci zmarłej Izy z Pszczyny pokazują, że kobiety potrafią demonstrować głośno i licznie w swojej sprawie.

Jak Polska wypada na tle Europy?

Polska może dołączyć do Malty i stać się drugim państwem Unii Europejskiej z całkowitym zakazem aborcji. Wśród innych krajów Europy taka sytuacja jest także w Andorze.

Nie oznacza to jednak, że w państwach, gdzie aborcja na żądanie jest legalna, procedura ubiegania się o aborcję wygląda łatwo i przyjemnie. Aż w 31 krajach aborcja nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, co stanowi przeszkodę dla kobiet w trudnej sytuacji materialnej. Z kolei 19 krajów wymaga od pacjentek wielu formalności i wizyt lekarskich.

