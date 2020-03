Domowe sposoby na grzybicę paznokci

Grzybica paznokci to niezwykle częsta i rozprzestrzeniająca się w bardzo szybkim tempie przypadłość. Niestety, lubi nawracać, bo nie wiemy, jak z nią skutecznie walczyć.

Grzybicę paznokci leczy się ciężko i długo. W przeważającej większości przypadków nie da się jej usunąć bez specjalistycznej opieki lekarskiej. Warto jednak pamiętać, że zarówno leki bez recepty, jak i domowe sposoby na grzybicę, mogą przyspieszyć leczenie, a zastosowane w pierwszej fazie choroby, całkowicie ją zwalczyć!





Woda z szarym mydłem

W przypadku, gdy zmiany na paznokciach nie są jeszcze duże, pomóc może przegotowana woda z... szarym mydłem. Szare mydło znane jest ze swoich antybakteryjnych właściwości, przyspiesza gojenie się ran, łagodzi podrażnienia, jest skutecznym lekiem na trądzik, a nawet... pomaga w walce z pasożytami, bytującymi na roślinach domowych. Nic dziwnego, że może być również stosowane jako domowy lek na grzybicę.



Kostkę szarego mydła podziel na cztery równe części, jedną nich rozpuść w 250 ml przegotowanej wody. Tak przygotowany roztwór przelej np. do dozownika, z pomocą którego zraszasz liście kwiatów.



Codziennie, najlepiej przed snem, spryskaj obficie zmienione chorobowo paznokcie. Pierwsze efekty powinnaś zobaczyć już po kilku dniach takiej kuracji. Możesz również rozpuścić całą kostkę mydła w misce z wodą i przez ok. 30 minut moczyć nogi - taką kurację warto powtarzać co dwa, trzy dni.



Co ważne, moczenie stóp w wodzie z szarym mydłem wygładza skórę i zapobiega rogowaceniu naskórka.

Propolis na spirytusie

Nasze babcie kochały propolis i wierzyły w jego zbawienny wpływ na zdrowie. Nic dziwnego, że na fali powrotu do natury i mody na domowe leki z babcinej apteczki, ten produkt znów cieszy się ogromną popularnością.



Coraz trudniej jest zdobyć dobry, sprawdzony propolis, a pszczelarze przyznają, że jeśli nie otoczymy rodzimych pszczół właściwą opieką, za kilka lat możemy mieć ogromny problem z jego dostępnością.



Propolis znany jest ze swoich przeciwpasożytniczych właściwości, doskonale odkaża organizm i wzmacnia odporność. Nalewka z propolisem skutecznie zwalcza również grzybicę paznokci na wczesnym etapie! Jak ją przygotować?

Składniki 30g kitu pszczelego

80g wody

200g spirytusu 96%

30 g kitu zalej mieszanką wody i spirytusu i odłóż w chłodne miejsce na dwa, trzy tygodnie. Trzy razy dziennie "wytrząsaj" miksturę, żeby propolis lepiej się wytrawił.



Po trzech tygodniach przesącz nalewkę przez gazę i przechowuj w chłodnym miejscu. Codziennie wieczorem przecieraj zmienione chorobowo paznokcie płatkiem nasączonym nalewką. Pierwsze efekty możesz zobaczyć już po kilku dniach.

Soda oczyszczona, oliwa z oliwek i ocet

Z lekkimi zmianami na paznokciach poradzi sobie soda oczyszczona. Znana ze swoich antybakteryjnych właściwości, skutecznie zwalcza pasożyty. Możesz przygotować pastę z sody z dodatkiem cytryny i stosować ją codziennie na zmienione chorobowo paznokcie. Po prostu zmieszaj sodę z odrobiną wody i dodaj do niej łyżeczkę soku z cytryny.



Innym domowym sposobem na grzybicę jest wcieranie w paznokcie oliwy z oliwek, co najmniej dwa razy dziennie lub przygotowanie płukanki z octu jabłkowego.



Ocet łączy się 1:1 z ciepłą wodą i w tak przygotowanym roztworze moczy stopy przez 15 minut. Warto jednak pamiętać, że są to sposoby przeznaczone dla osób, u których zmiany grzybicze są jeszcze w początkowej fazie.